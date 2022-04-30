Белоруска потеряла $30 тысяч за один телефонный разговор 30.04.2022, 13:40

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Мошенники действовали по известной схеме.

У 81-летней жительницы Минска были сбережения — 30 тысяч долларов. Теперь нет: она отдала деньги «курьеру» за то, чтобы ее внука не привлекли к уголовной ответственности. «Курьер» оказался ненастоящим, внуку ничто не угрожало. Обидно то, что женщина знала, что так действуют мошенники, но все равно попалась, пишет «Онлайнер».

Женщине позвонили и сообщили, что ее внук попал в ДТП и, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, нужны деньги.

— Женщина знала о таком способе «развода», но от стресса растерялась и отдала сбережения — 30 тысяч долларов, — рассказали в милиции.

Вскоре был задержан «курьер», приходивший за деньгами, — 18-летний учащийся одного из колледжей.

— Также оперативники задержали и его «коллегу» — 35-летнего, ранее неоднократно судимого неработающего минчанина. Оба забирали деньги у жертв и передавали посредникам. В их отношении возбуждены уголовные дела за мошенничество, — отметили в ГУВД.

В случае подобных телефонных звонков советуют немедленно прекращать разговор и напрямую связываться с родственниками, которым якобы нужна помощь.

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