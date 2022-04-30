Третий этап войны: генерал спрогнозировал появление новых «горячих точек» у границ Украины 2 30.04.2022, 13:44

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Россияне готовят провокации на своей территории?

Россия готовит ряд сценариев для провокации более глобального противостояния, чтобы в дальнейшем объявить мобилизацию и даже войну.

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж, пишет "Обозреватель".

По его словам, в связи с этим возможны теракты в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Белгороде и других городах.

"Этот формат возможен, поскольку подобные методы российское руководство применяет постоянно. В этом же ключе следует рассматривать заявления о возможном применении химического оружия, обвиняя нас. Это и нападение на отдельные объекты инфраструктуры в России", - пояснил он.

По словам Маломужа, недавние взрывы и другие инциденты в Приднестровье используются, чтобы показать "террористическую деятельность" Украины.

"Им нужно подготовить общество к тотальной мобилизации, к войне, и оправдать свои наступательные операции не только в направлении Донецка, Луганска или юга Украины, но и со стороны Приднестровья", - добавил генерал.

"В данном случае речь идет о системной подготовке российского общества и о подготовке боевых средств. Им нужны поводы. Для этого осуществляются провокации на границе с Россией, и в глубинке РФ, и в Приднестровье", - добавил он.

Маломуж считает, что подобная масштабная подготовка ведется для начала третьего этапа глобальной войны.

"Если в ближайшее время не будут достигнуты договоренности с участием Эрдогана в отношении возможных механизмов прекращения войны, возможна третья фаза, для которой будут формироваться новые силы, организовываться провокации по всем горячим точкам, включая российские территории, юг Украины и Приднестровье. Возможно нагнетание ситуации со стороны Беларуси, но это пока менее реально", - сказал он, добавив, что шансов начать масштабную операцию против Украины у российской армии в Приднестровье нет.

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