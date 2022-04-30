Как Путин сам себя обманул 1 Лоуренс Фридман, substack.com

30.04.2022, 13:48

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И теперь не знает, что делать.

Прошло 50 лет с тех пор, как я прочитал эссе Ханны Арендт «Ложь в политике». Создание эссе было вызвано несанкционированным выпуском «Документов Пентагона» — секретной документальной истории политики США во время войны во Вьетнаме. Многих в то время шокировало то, что, хотя администрация Линдона Джонсона, несмотря на все увеличивающиеся потери, продолжала говорить американскому народу, что ее стратегия работает, высокопоставленные чиновники знали, что они терпят неудачу. Большая часть комментариев, связанных с выпуском газет, в том числе комментарии Арендт, касались роли обмана и самообмана.

Один отрывок из этого эссе запомнился мне и повлиял на мои последующие попытки понять, почему политические лидеры в конечном итоге делают такой неверный выбор в отношении военной мощи.

Вот этот пассаж: «Как ни странно, единственным человеком, который может стать идеальной жертвой тотальной манипуляции, является президент Соединенных Штатов. Из-за масштабности своей работы он должен окружить себя советниками, „менеджерами национальной безопасности“, как их недавно назвал Ричард Дж. Барнет, которые „проявляют свою власть, главным образом, фильтруя информацию, поступающую к президенту, и интерпретируя внешний мир для него“. Напрашивается вывод, что президент — якобы самый могущественный человек в самой могущественной стране, — единственный в этой стране, чей диапазон выбора может быть предопределен».

Я вспомнил этот отрывок, когда думал о том, как Владимир Путин решился на свою пагубную войну против Украины. Ключевая идея заключалась в том, каким образом кто-то столь могущественный может быть так плохо информирован. Так было с Линдоном Джонсоном в середине 1960-х. Может ли быть так же и с Путиным в 2022 году?

Как не выбрать

Принимая решения, которые завели США во вьетнамскую трясину, Джонсон осознавал, что может оказаться втянутым в проигрышный конфликт. Несмотря на это, он опасался, что его программа внутренней политики может быть поставлена под угрозу, если он «потеряет» еще одну страну из-за коммунизма, и уверенные в себе советники убедили его, что с помощью хорошо отточенного вмешательства этого можно избежать. Большая часть эссе Арендт посвящена критике политических менеджеров, которые формулировали варианты, представленные президенту. Этих вариантов всегда было три: два выпадающих варианта нужно было отклонить, а третий удобно располагался посередине, предлагая наиболее желательный результат по приемлемой цене. Результат, как заметила Ардент, был гораздо более условным, чем допускали подтверждающие «факты», в то время как предлагаемое действие могло привести к альтернативным и гораздо менее желательным результатам.

Это знакомая черта любой политической пропаганды, поэтому было бы удивительно, если бы она отсутствовала в Кремле. Однако решение Путина, похоже, не было ограничено вариантами, предложенными ему его советниками. Эта война была его выбором, и, похоже, он обсудил ее лишь с немногими советниками перед своим судьбоносным решением. В годы Covid-19 Путин изолировал себя от ненужных контактов с людьми. Он не сидит в Интернете и не просматривает социальные сети. Он окружил себя придворными и подхалимами, которые только усиливают его худшие качества, а не бросают им вызов. Заседание его Совета Безопасности за несколько дней до войны выглядело пугающе — когда влиятельные фигуры в российской системе проверяли себя, чтобы убедиться, что они говорят то, что босс хотел от них услышать, подтверждая необходимую точку зрения.

Поскольку в его планах по завоеванию Украины участвовали лишь немногие, немногие имели и возможность спросить об их перспективах на успех, не говоря уже о том, чтобы оспорить обоснование, согласно которому Украина описывалась как искусственная и непоследовательная страна, введенная в заблуждение неонацистским руководством, готовая послушно выполнять волю НАТО и склонная к разгулу русофобии. Сообщается, что Путин теперь в ярости от своих шпионов в Федеральной службе безопасности (ФСБ) за то, что они ввели его в заблуждение относительно того, до какой степени Украина готова была быть завоёванной.

Тем не менее, это было его ответственностью — проверять свои стратегические инстинкты, прежде чем действовать в соответствии с ними. И под рукой были эксперты, которые могли бы предупредить о рисках, даже если возникает ощущение, что мало кто в окружении достаточно хорошо знал Украину для того, чтобы сказать ему, что это страна ценит свою независимость и не откажется от нее без жесткого боя. (Разработке политики США в 1960-е также мешала неспособность оценить роль национализма в призыве Вьетконга). Иерархический характер системы также препятствовал бы любым попыткам дать объективную оценку боеготовности России и ее оперативным характеристикам. Это еще одно сходство с Вьетнамом: Арендт отметила, как фальшивые внутренние отчеты о ходе войны преуменьшают неудачи и преувеличивают положительные сдвиги.

Оформление войны

Арендт выражала сожаление по поводу того, что политика в отношении Вьетнама реализуется менеджерами по национальной безопасности без особого внимания к реальной ситуации. В путинской России это игнорирование реальности вышло на совершенно новый уровень. Оно требует постоянных усилий, чтобы построить повествование о событиях, которые должны поддерживать интересы государства, вместо того, чтобы утруждать себя правдой. Это должно конкурировать с тем, что, по убеждению Путина, является сопоставимой попыткой Запада подорвать Россию. Это было определено как особенность российской стратегии в течение некоторого времени, что нашло отражение в многочисленных информационных кампаниях, развернутых против недружественных стран, часто в социальных сетях. Также давно очевидно, что эти кампании, как правило, гораздо более эффективны для внутренней, чем для иностранной аудитории (хотя они могут быть хорошо восприняты там, где антизападные настроения уже сильны).

Эти кампании также стали более отчаянными в последнее время. Они никогда не были изощренными, но теперь часто поверхностны и абсурдны, и каждый неблагоприятный факт немедленно отрицается. Стало обычным делом утверждать, что когда с украинцами происходит что-то плохое, они делают это сами себе «под фальшивым флагом», и что когда дела у России идут не так как хотелось бы, это происходит не из-за украинского боевого духа и тактической компетентности, а из-за помощи НАТО. Временами представители российских СМИ, которым поручено вести эту нарративную войну, увязают в присущих ей противоречиях, как, например, когда они требовали мести за потопление флагманского корабля «Москва» на Черном море, а затем должны были напомнить себе официальную линию о том, что он стал жертвой бортового пожара.

Может показаться, что это настолько очевидная игра, что как отечественная, так и зарубежная аудитория может научиться не обращать внимания на фальшивки. Тем не менее, это значит преуменьшать важность нарративных войн. Для этого необходимо выйти за рамки надуманных историй, используемых для объяснения постыдных или смущающих аспектов поведения российских военных, или опасений по поводу охвата российской пропаганды, которая достаточно ограничена, и вместо этого сосредоточиться на том, как Путин формирует лежащую в ее основе конфронтацию для своего народа. Как бы сильно эта формулировка не зависела от мифологии и иллюзий, ее корни уходят глубоко во времена, далекие от путинского правления, и может оставаться безнаказанной в жестко контролируемой системе, подавляющей диссидентские голоса.

Это формирование начинается с ностальгии по старому Советскому Союзу. Теплые воспоминания распространяются не на коммунизм, который теперь отвергнут, а на единую страну, созданную большевиками из разрозненных наций, и на то, как это единство было продемонстрировано в разгроме нацистской Германии. Это утраченное единство сейчас оплакивают, ибо без него Россия стала более уязвимой. Проблема с продвижением НАТО еще ближе к границам России отчасти состоит в том, что оно представляет военную угрозу, но, что более важно, в том, что оно носит идеологический характер. Декадентский либерализм Запада бросает цивилизационный вызов, начиная от продвижения прав геев (что, кажется, особенно раздражает российских идеологов) и заканчивая постоянным подрывом власти любого государства, выступающего против него.

В основе этого обрамления лежит культ Великой Отечественной войны, времени героизма и самопожертвования. Сейчас постоянно вспоминаются славные дни этого конфликта, а также тоска по воссозданию Советского Союза. Отсюда разговоры о том, чтобы объединить Россию, Украину, Беларусь и даже бедную Молдову, которая отчаянно пытается держаться подальше от нынешнего конфликта, в новое образование, которое снова бросит вызов доминированию Запада. Это связано со вторым ключевым аспектом фрейминга, который заключается в том, что Россия должна быть великой державой, или она ничто.

Это формирование и сопровождающие его атаки на украинское общество и экономику означают, что Россия теперь представляет свои военные цели с точки зрения победы в столкновении цивилизаций. Из-за этого еще труднее, чем раньше, определить, какое мирное урегулирование может быть достигнуто между двумя воюющими сторонами. Сейчас ставки гораздо выше, чем вопрос о том, кто имеет влияние на Донбассе. Речь идет о статусе России как великой державы и о том, получит ли она заслуженное уважение.

Арендт отметила, что часть обмана с Вьетнамом заключалась в том, что цели сместились с борьбы за поражение коммунизма на борьбу просто для того, чтобы не признавать поражение, сохраняя тем самым репутацию непобедимой силы. Примечательно, как много экспертов, пытающихся разработать мирные соглашения для нынешней войны, зацикливаются на необходимости помочь Путину «сохранить лицо», теме документов Пентагона и, возможно, наследии ошибочного стратегического мышления того времени. Ричард Никсон говорил в 1971 году о своей решимости не допустить того, чтобы США рассматривалось как «жалкий, беспомощный гигант». Путин разделит это устремление уже в отношении России.

Ожидания против реальности

Одной из особенностей менталитета великой державы является допущение, что в глубине души у государства достаточно сил, чтобы достичь необходимого, что оно тем или иным образом сможет добиться результатов, отвечающих его национальной цели. Это менталитет, который делает проигрыш невообразимым и исключает извинения за любое плохое поведение. Всегда есть что-то, что можно сделать. И вот мы подошли к проблеме Путина. Цели абсолютной войны вместе с окружающей риторикой и прославлением буквы «Z» как символа войны могут помочь подтолкнуть страну к большему энтузиазму по поводу конфликта и терпимости к еще большим жертвам. Есть неподтвержденные данные и данные опросов, чтобы предположить, что это то, что происходит в настоящее время. Но они создают ожидания, которые невозможно оправдать. Главное достижение до сих пор заключалось в том, чтобы причинить ужасные разрушения и смерть Украине.

Итак, вот противоречие, лежащее в основе российской стратегии. В этой войне поставлены самые высокие ставки, но они несовместимы с более ограниченными военными целями, предусмотрительно принятыми после первоначальной неудачи во взятии Киева. Поскольку российские военные сосредоточили свое внимание на Донбассе, российские СМИ требуют более полной победы, которая уничтожит Украину как жизнеспособное государство и воспользуется войной, чтобы снова превратить Россию в более крупную и самодостаточную державу, способную покорить Запад.

Тем не менее, судя по предварительным данным, нет никаких оснований полагать, что путинские силы проявят себя значительно лучше на этой второй фазе войны, чем на первой. Новое наступление кажется более методичным, но его начинает усталая и истощенная армия, когда в бой брошено почти все, что есть. Самое серьезное для Москвы то, что сейчас Украину действительно поддерживает большинство стран НАТО, а усилия США по пополнению запасов значительно активизировались за последнюю неделю. Похоже, также, что ВВС Украины наконец-то начинают получать новые самолеты. Прошлые заявления Москвы о поддержке со стороны НАТО, которые были преувеличены, теперь выглядят как самосбывающееся пророчество. Если Москве нужно будет объяснять русскому народу, почему война закончилась так плохо, то этому уже есть готовое объяснение.

Министр обороны Сергей Шойгу вернулся к публике, чтобы объяснить, что поддержка НАТО стала причиной того, что спецоперация по «освобождению» Донбасса заняла больше времени, чем предполагалось. В качестве некоторого утешения может быть предложена попытка удержать то, что они могут на Донбассе, и включить это в состав России, в то же время сильно повредив остальную часть Украины. Там, где у них есть возможность, российские силы осуществляют репрессивную и бескомпромиссную оккупацию с депортацией враждебно настроенных гражданских лиц, казнями общественных лидеров, инсценировкой референдумов о присоединении к России, введением рубля в качестве валюты и планами обязать учителей русифицировать школьную программу.

Но предстоит пройти долгий путь, прежде чем даже эта более ограниченная цель может быть достигнута, даже если предположить, что когда-нибудь освобожденный Донбасс станет счастливой частью России. Если эти усилия потерпят неудачу, с более тяжелыми потерями в войсках и технике, в результате чего российские вооруженные силы будут фактически побеждены, остальной мир сделает свои собственные выводы о величии России. Те, кто зависит от российской власти, будут рассматривать собственные варианты.

Путину еще предстоит признать, что его война была совсем непродуманной и не может достичь поставленных им целей. Он пытается защитить свою позицию в Москве, настаивая на том, что страна может справиться с санкциями и международными обвинениями. Тем не менее, в конце концов, он все еще зависит от способности своей армии достигать целей, и в какой-то момент ему, возможно, придется столкнуться с вероятностью того, что она не сможет этого сделать.

Мы не можем игнорировать тот факт, что то, что отличает Россию от других крупных стран, вложивших значительные средства в свою военную мощь, — это ее ядерный арсенал. Путин достаточно часто обращает на это внимание. Министр иностранных дел Сергей Лавров настаивал на том, что Россия не планирует применять ядерное оружие, хотя и со зловещей оговоркой «на данном этапе». Ядерный арсенал служит для сдерживания стран НАТО от непосредственного участия в войне, и это, вероятно, все, что требуется Москве. И, определенно, не предполагается никакого его участия в военной кампании по захвату Донбасса (вероятно, Путин знает о возможности распространения радиоактивных осадков по всей России).

Тем не менее, чтобы решить это противоречие между абсолютными целями, немногими реальными достижениями и большими затратами без значительных успехов в текущем наступлении придется чем-то жертвовать. Путину не обязательно нужна эскалация. Оправдания уже готовы, если он решит искать прекращения войны, вместо того чтобы выдержать мучительную, опустошающую войну на истощение, а не смиряться с неудачей. Представление этой войны как продолжения битвы с нацистами объясняет важность Дня Победы 9 мая и то, почему он очень хотел бы отметить еще одну победу на ежегодном параде, но это не абсолютный крайний срок. У него также может возникнуть соблазн предложить прекращение огня, пока еще можно получить от этого некоторые выгоды, и он надеется, что те, кто на Западе хочет закончить войну, окажет давление на Киев, чтобы тот согласился.

Путин начал войну, основанную на нарративе, выстроенном из мощных символов, глубоко укоренившихся обид, исторических мифов и утверждений об Украине, которые были сфальсифицированы, как только их можно было проверить. Это был масштабный обман, но больше всего это был самообман, потому что именно он нес ответственность за этот нарратив, именно он был больше всех убежден в его силе и готов и способен действовать в соответствии со своими убеждениями.

Еще раз процитируем эссе Арендт: «Ложь часто гораздо более правдоподобна, более привлекательна для разума, чем реальность, поскольку лжец имеет огромное преимущество, зная заранее, что аудитория хочет или ожидает от него услышать… тогда как реальность имеет сбивающую с толку привычку сталкивать нас с неожиданностями, к которым мы не были готовы».

Лоуренс Фридман, substack.com

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