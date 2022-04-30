«Пряталась в коридоре, на нее упали стены» 1 30.04.2022, 13:54

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Вера Гирич

Подробности гибели журналистки «Радио Свобода» от удара российской ракетой по Киеву.

В результате ракетного удара оккупантов по Киеву 28 апреля погиб один человек и десять пострадали. Из-за атаки захватчиков лишилась жизни журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич – ракета прилетела во второй этаж, где как раз располагалась квартира Веры.

Коллеги начали звонить журналистке сразу, как узнали о попадания ракеты в ее дом. Женщины не было среди раненых, официальных сообщений о погибших на тот момент еще не было, однако телефон Веры упорно не отвечал. Тогда коллеги начали съезжаться на место происшествия. Именно они помогли найти тело погибшей – указали спасателям, где женщина могла находиться. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда спасатели обследовали этаж, где была квартира Веры, тогда нашли ее тело. Оно было под обломками стен в коридоре – женщина выходила туда во время воздушных тревог.

Журналистка вернулась в Киев, как только отошли российские войска. Она спешила в поселок Немешаево в Бучанском районе, где в оккупации месяц выживали ее родители. Вера хотела забрать папу и маму, которым за 80 лет, к себе в Киев в свою новую квартиру, однако они не согласились.

До "Радио Свобода" Вера Гирич также работала продюсером в ТСН. Кроме этого, она была переводчиком и занималась переводами, в частности, голливудских фильмов.

Состояние пострадавших в результате ракетного удара

В результате ракетного удара по столице, который произошел 28 апреля, пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы.

Самые тяжелые травмы получил 33-летний Игорь – у него иссечено лицо, зашиты губа и лоб, ампутирована фаланга пальца на руке, а также сложный перелом ноги, которую еще будут оперировать. Мужчина как раз шел по улице, когда в дом попала ракета. Его засыпало обломками бетонной стены. Это был первый день после возвращения Игоря в Киев – он приехал, чтобы продолжить работу в барбершопе.

Сейчас движение по улице, где стоит поврежденный дом, перекрыто – ездить по этой улице будут разрешать только спецтранспорту.

Также стало известно, что после ракетного обстрела столицы задержали двух предполагаемых корректировщиков.

Ракетный удар по Киеву

Вечером в четверг, 28 апреля, в Киеве прогремели взрывы в то время, как в городе находились с визитом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Как стало известно, это был ракетный удар по Шевченковскому району столицы.

Одна из ракет попала в жилую 25-этажку, попав в первый и второй этажи. Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, удар крылатыми ракетами по жилому дому в Киеве был нанесен с территории оккупированного Крыма.

В то же время оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киевской области.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара есть одна погибшая – журналистка Вера Гирич.

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