В Беларуси приготовили «сюрприз» для владельцев электромобилей 2 30.04.2022, 13:56

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Он начнет действовать с 1 мая.

Сеть электрозарядных станций Malanka объявила о повышении тарифов в Беларуси с 1 мая. Об этом сообщается на сайте компании.

Стоимость услуги за 1 кВт·ч с 1 мая 2022 года составит:

медленная зарядка: 0,35 рублей/кВт·ч (ранее 0,29 рублей);

быстрая зарядка: 0,45 рублей/кВт·ч (ранее 0,39 рублей).

«Несмотря на изменение тарифов на услуги заряда, эксплуатация электромобилей остается выгоднее в два раза, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Даже с учетом изменений, данный тариф является самым низким в Европе и СНГ. Например, за зарядку в Германии, Бельгии пользователю необходимо заплатить — € 0,69 за 1 кВт·ч (2 рубля за 1 кВт·ч), а в России — 20 рос. рублей за 1 кВт·ч (0,71 рублей за 1 кВт·ч)», — добавили в компании.

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