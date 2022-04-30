В Гомельской области появились новые запретные территории 1 30.04.2022, 14:05

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В чем настоящая причина?

Минлесхоз дополнительно ограничил посещение лесов Петриковского района, пишет «Флагшток».

«Председатель» Ветковского райисполкома «попросил» не посещать отселенные территории на Радуницу, аргументировав это «размытием дорог паводком».

Лоевский райисполком запретил выход на лодках в Днепр и Сож: «для обеспечения охраны жизни и здоровья населения, законности и правопорядка на госгранице Беларуси и приграничной территории».

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