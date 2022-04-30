Петросян похвастался сумкой за $4 тысячи перед раненым русским солдатом на облезлой койке

Петросян похвастался сумкой за $4 тысячи перед раненым русским солдатом на облезлой койке8
- 30.04.2022, 14:07
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Фотофакт.
Российский юморист Евгений Петросян навестил русских оккупантов, которые получили ранения в ходе войны в Украине, в госпитале с сумкой от элитного итальянского бренда Gucci.
Соответствующие фото были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте Петросяна, передает glavred.info.
На фото со встречи юморист позирует с раненым оккупантом, который лежит на каталке с облезлой краской, держа в руках сумку за 4 тысячи долларов США.
Более того, на другом фото Петросян приветствует агрессора, которого привезли в медицинское учреждение на карете скорой помощи.