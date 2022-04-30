FT: России не хватает высокоточных ракет, их перебрасывают с других стратегических направлений 30.04.2022, 14:31

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Санкции Запада против российской «оборонки» действуют.

России не хватает высокоточных ракет в войне против Украины. Оружейные заводы не в состоянии производить их в достаточном количестве, чтобы удовлетворить спрос.

Как пишет Financial Times, ограничения в сфере поставок оружия в Россию и влияние западных санкций приводят к тому, что Москве приходится транспортировать ракеты из других частей страны в Украину.

"Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты Калибр с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это дает некоторые признаки того, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", – цитирует издание неназванного западного чиновника.

Официальный представитель США считает, что проблемы россиян с пополнением высокоточных боеприпасов вызваны как "качеством их промышленной базы", так и западными санкциями, которые "ограничивают их способность наращивать потенциал в то время, когда необходимо иметь эффект на поле боя".

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