В Украине арестовали 51 железнодорожную цистерну с дизельным топливом из Беларуси 30.04.2022, 14:46

Состав пересек границу 23 февраля.

Украина арестовала 51 железнодорожную цистерну из Беларуси. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины.

Речь идет о вагонах-цистернах, которые пересекли границу с Украиной 23 февраля, в них содержалось 3 тысячи тонн дизельного топлива производства Беларуси и России.

«После вторжения они фактически обеспечивали логистику наступавших в направлении Чернигов-Сумы российских войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть цистерн была повреждена в ходе боев в Черниговской области.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 437 УК Украины (планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий). В отношении кого возбуждено уголовное дело — не сообщается.

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