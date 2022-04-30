Коллективная охота на сбрендившего маньяка 6 Игорь Эйдман

30.04.2022, 15:14

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Все закончится быстро и фатально для нарушителя мирового спокойствия.

У(с)покойте Симоньян.

Симоньян пугает мир войной. Мол, если они проиграют в Украине, устроят Третью мировую войну. Надо ее успокоить. Мировой войны не будет. Для мировой войны нужны две близкие по силам коалиции. А у России нет союзников, кроме марионеточного режима в Беларуси, Эритреи, КНДР и Никарагуа с Кубой. Да и те воевать за нее не собираются.

В мире есть только одна влиятельная коалиция 40 ведущих развитых стран, формирующих большую часть мирового ВВП и военной мощи. И она создана в Рамштайне в поддержку Украины.

Если Путин продолжит агрессию, нарвется на войну с абсолютно превосходящей Россию по всем показателям силой. Но это будет не мировая война, а коллективная высокотехнологичная охота на одного сбрендившего маньяка, размахивающего атомной бомбой и пытающегося таким образом взять в заложники весь мир.

Силы очевидно неравны. Охота будет быстрой и фатальной для нарушителя мирового спокойствия.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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