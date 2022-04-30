Они одинаково примитивны 12 Вадим Казначеев, UDF

30.04.2022, 15:37

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И до омерзения похожи.

Отмечать это доводится далеко не впервые, но порою сам удивляюсь, насколько.

Владимир Путин давеча поведал urbi et orbi, что ФСБ пресекла «деятельность террористической группы», которая планировала убийство телепропагандиста (в его формулировке «известного российского тележурналиста») Владимира Соловьева.

ФСБ уточнила, что убить его хотели по заданию Службы безопасности Украины. У подозреваемых нашли самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов и прочее оружие. В частности, аж тысячу патронов. Но к ним мы вернемся ниже.

В Беларуси, как сообщал Лукашенко, террористы собирались вывезти в лес отвязанного телепропагандиста Григория Азаренка и отрезать ему язык.

На эту тему в Интернете появилась карикатура.

Меркель рассказывает Макрону:

– Агенты наших спецслужб выкрадут Азаренка, отвезут в лес – и отрежут ему яйца!

Макрон:

– Может, все-таки язык? Мы же не звери.

А «если не получится», уточнил Лукашенко, то там же, в лесу, собирались убить (как может «не получиться»? язык у него что, из особо прочного металлического сплава? – но этого Лукашенко не уточнял, а мы логику в ахинее искать не будем). Застрелить из пистолета, «привезенного из Украины и спрятанного в тайнике в Гомельской области».

Это июль 2021 года, тогда еще полномасштабной войны России против Украины не было. Однако Украина уже фигурирует (что, в общем, неудивительно, поскольку президент Владимир Зеленский, в отличие от Владимира Путина, не признал легитимность диктатора Александра Лукашенко).

Взрывные устройства, впрочем, по Лукашенко, в Беларуси тоже были. И признательные показания подозреваемых – по Путину и Лукашенко – в обоих случаях.

При этом надо отметить, что операцию в России придумали гораздо более масштабную, чем в Беларуси. Там фантазия совсем уж разгулялась. Вот зачем на Соловьева – целая тысяча патронов? В соцсетях сразу раздался смех – стали говорить о его комплекции, о том, что нужен еще осиновый кол, и всякое такое. Тогда к Соловьеву добавили его товарищей по агитпропу: дескать, не его одного собирались убить, а еще нескольких таких же. Ну а когда показали якобы обнаруженные и изъятые «коктейли Молотова» в пластиковых (!) бутылках – Интернет разразился вообще гомерическим хохотом.

В результате «террористов» скромненько оставили под подпиской о невыезде. Дабы дальше не смешить людей своею слишком уж очевидной комичной фальшивкой.

Лукашенко вдобавок наградил Азаренка медалью «За отвагу» (так опозорить боевую медаль!) и плюс к тому какой-то засекреченной наградой на тайной церемонии в присутствии одних силовиков. Я, признаться, полагал, что Путин хоть до такого не додумался. Посмотрел – ба! совсем уж до такого нет, однако Соловьев награжден медалью «За освобождение Крыма и Севастополя» с формулировкой «за личный вклад в возвращение Крыма в Россию».

При известных различиях, – в главном эти существа одинаковые, и мыслят одинаково примитивно, и к тому же друг у друга учатся.

Вадим Казначеев, UDF

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