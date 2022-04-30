«Мы ударили по ним из всего, что имели»: как жители Баштанки с ружьями и коктейлями Молотова разгромили колонну РФ 4 30.04.2022, 15:43

8,674

Александр Васильев

Оккупанты думали, что попали в засаду, устроенную спецназом.

Заместитель мэра Баштанки Александр Васильев рассказал новые подробности успешной обороны на Николаевщине, которая застала российскую технику врасплох.

Об этом пишет Irish Time.

"У кого – то из нас были автоматы, у кого-то были бензобомбы, а некоторые охотники приносили свое оружие", - вспоминает заместитель городского головы Александр Васильев о разнообразном отряде из 16 депутатов городского совета и около 50 волонтеров территориальной обороны.

"Мы расположились в местах, где могли застать их врасплох. И когда они пришли в город, мы ударили их всем, что имели", — говорит он о колонне российской бронетехники, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град".

Городской голова Александр Бережной говорит, что колонна из 200-300 единиц военной техники входила в Баштанку, где довоенное население составляло 12 тыс. человек, в несколько этапов.

"Первая группа прошла, и мы ее не трогали – бронетехники с автоматами Калашникова и бензобоями не причинишь большого вреда, – а во второй и третьей группах мы ударили грузовики с поставкой и "Грады", и те участки колонны попали в ловушку".

Некоторые российские машины, которые не были зажаты в Баштанке, развернули огонь по городу, уничтожив несколько строений и, возможно, части собственного подразделения, а другие пытались продлить на север до Нового Буга, чуть большего города, находится всего в 75 км от Кривого Рога.

Оставив Баштанку, колонна была атакована и уничтожена украинскими вертолетами, и попытка России обеспечить ключевую дорогу между Кривым Рогом и контролируемым правительством портом Николаев на побережье Черного моря провалилась.

"Мы остановили их продвижение и заставили их изменить свои планы. Они не ожидали здесь такого сопротивления, но мы собрались и сделали им сюрприз. Некоторые россияне, которых мы поймали, думали, что они воюют со спецназом, потому что стрельба была настолько интенсивной со всех сторон", – вспоминает Васильев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».