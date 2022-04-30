Россельхознадзор все чаще «бракует» мясомолочные продукты из Беларуси

Россельхознадзор все чаще «бракует» мясомолочные продукты из Беларуси3
- 30.04.2022, 15:47
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С чем это связано?
Россельхознадзор серьезно обеспокоен возросшим числом нарушений при поставках животноводческой продукции из Беларуси. Он обратился в белорусский Минсельхозпрод с просьбой усилить контроль качества, говорится на сайте ведомства.
Только в апреле нынешнего года лабораторный мониторинг белорусской «мясомолочки», поступившей в Россию, обнаружил 45 несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС. Причем этот показатель почти в три раза превышает число выявленных нарушений в январе-марте: тогда было зафиксировано всего 16 таких случаев.
В Россельхознадзоре уточнили, что нарушения требований безопасности были обнаружены в молочной, птицеводческой продукции и говядине. В частности, продукты не отвечали требуемому качеству по трем параметрам: микробиология, наличие лекарственных средств и кокцидиостатиков.
Кроме того, выявлены не заявленные производителем на этикетке сырьевые компоненты — к примеру, в замороженных жилованных говяжьих блоках была обнаружена ДНК свиньи.
— Данные факты вызывают серьезную обеспокоенность службы, — говорится в сообщении.
Из-за этого Россельхознадор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси с просьбой усилить контроль за соблюдением требований Евразийского экономического союза при экспорте продукции в Россию.