«Забью себе осколок в ногу молотком» 5 30.04.2022, 15:57

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Российские солдаты ищут новые способы, чтобы сбежать с фронта.

Российские захватчики готовы идти на крайности и самим себя калечить, лишь бы побыстрее сбежать из Украины. При этом они еще и рассчитывают за свои несуществующие "подвиги" на фронте получить выплату от РФ в 3 миллиона рублей.

Новый интересный разговор оккупанта со своей девушкой перехватила Служба безопасности Украины. Оккупант вполне серьезно размышляет о том, как самому себя ранить, чтобы не воевать против ВСУ.

"Да я думаю ударить [неценз.] об какой-то угол себе руку и поехать. Сказать, что мне обломком перебило ее. И домой с тремя лямами... Или забить [неценз.] себе самому в ногу обломок, молотком забить", – говорит оккупант своей девушке, раздумывая, как же лучше себя покалечить.

При этом девушка предлагает, чтобы он просто выстрелил себе в ногу, но захватчик отвечает, что тогда это будет самострел и это "не пройдет".

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