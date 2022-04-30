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Анджелина Джоли приехала во Львов

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  • 30.04.2022, 16:02
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Анджелина Джоли приехала во Львов

Украину поддерживает весь мир.

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли, которая ранее навестила мальчика из Черновцов, который лечится в Италии от рака, прибыла в Украину.

Сейчас Джоли находится во Львове. Актриса не осталась в стороне от событий в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка и fashion-обозреватель Майя Подгородецкая, передает nv.ua.

Джоли зашла выпить кофе в заведение «Львовские круассаны». «Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир», — подписала видео с мировой знаменитостью Подгородецкая. Джоли появилась в повседневном образе — в серых брюках свободного кроя и мешковатом свитере. Образ дополнил черный рюкзак.

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