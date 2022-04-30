CIT: РФ медленно наступает, но окружить ВСУ на востоке не удастся 3 30.04.2022, 16:09

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Украинцы умело держат оборону.

Российская Федерация продолжает медленное наступление на востоке Украины, но оцепить украинские войска не удастся, считает исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

«Очень многие аналитики говорят, что на восточном фронте российское наступление продолжается, имеет определенные успехи, но оно очень медленное. <...> Украинцы умело держат оборону, умело отходят с каких-то позиций и держатся до последнего. Например, [русский террорист Игорь Гиркин, известный всем как] Стрелков делает вывод, что того большого окружения, на которое надеялись россияне, не произойдет», — рассказал Михайлов в эфире «Радио НВ».

России для захвата Донбасса в таком темпе понадобится несколько месяцев, считает исследователь CIT, но за это время Украина уже пойдет в контрнаступление.

«В лучшем для России случае через несколько месяцев украинские войска будут выдавлены из Донбасса, но не оцеплены, не уничтожены. За это время Украина сможет, используя ленд-лиз, подготовить новые части и уже проводить мощные контрнаступления», — добавил он.

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