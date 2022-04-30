FT: России не хватает высокоточных ракет 6 30.04.2022, 16:33

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А обстрелы носят «тупой характер».

В связи с антироссийскими санкциями и качеством промышленной базы у РФ возникла проблема с пополнением запасов высокоточных ракет. Об этом изданию Financial Times сообщил один из западных чиновников, пишет "Зеркало недели. Украина".

"Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", — описал ситуацию собеседник издания.

Другой источник отметил, что большинство ракет, которые сегодня остались у агрессора, сосредоточены на территории Донбасса и Мариуполя. К тому же, обстрелы оккупантов носят "тупой, а не высокоточный" характер.

"Мы думаем, что это говорит о проблемах, с которыми россияне сталкиваются с пополнением высокоточных боеприпасов", – сказал чиновник.

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