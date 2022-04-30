Куда «вырулит» белорусский рынок такси? 30.04.2022, 16:36

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Цены на запчасти и расходные материалы выросли в несколько раз, а отдельные товары и вовсе исчезли с прилавков.

Последние два месяца комплексно изменили авторынок Беларуси и связанные с ним услуги по ремонту и розничной торговле. Бизнес в сфере услуг такси также претерпел изменения, пишет портал av.by.

Официальные дилеры европейских, американских, азиатских (исключая, пожалуй, Китай) автомобильных брендов продолжают испытывать сложности с поставками машин, подняв их стоимость в коридоре от 15 до 40%, цены на запчасти и расходные материалы выросли в несколько раз, а отдельные товары и вовсе исчезли с прилавков.

Все это еще больше усложнило работу бизнеса в сфере услуг такси, которая и так в последние годы, еще до начала пандемии, находилась в турбулентном состоянии из-за возросшей конкуренции между классическими автопарками и онлайн-агрегаторами, изменившими устоявшуюся тарифную сетку оплаты заказов.

Журналисты решили разобраться в том, что же изменилось на белорусском рынке такси после 24 февраля и о каких переменах в ближайшей перспективе можно говорить.

«На работу ходишь заработать, а не просто посидеть в машине»

Как показал опрос водителей, занимающихся извозом в Минске и Бресте, основные проблемы проявились в разрыве доходов и расходов. Цены на топливо, запчасти, расходные жидкости, фильтры выросли в разы, а уровень заработка остался прежним или даже местами упал из-за «отвалившейся» клиентуры.

Вот что рассказал автопорталу Дмитрий, работающий таксистом в Бресте на сервисе «Яндекс Go».

— Уровень дохода сильно зависит от того, как вы трудитесь. У меня оформлено юрлицо, а сам я езжу на собственном автомобиле. При таких условиях, если работать хотя бы по 10—12 часов за смену каждый день, в месяц можно получить 2—2,5 тысячи рублей. По брестским меркам очень хорошая зарплата. Бывает больше-меньше. В Минске, думаю, выйдет больше.

При этом на арендной машине заработок получился бы куда ниже.

— Нужно было бы минимум 250—270 рублей отдать за аренду, плюс налог. В принципе, можно заработать, если не лениться.

Правда, возникают вопросы у водителя к действующим тарифам на услуги.

— У «Яндекса» своя политика: расценки он не повышает, чтобы, видимо, не отпугнуть пассажиров. А если их не будет, соответственно, мы ничего не заработаем. Минимальный заказ у нас в Бресте — 2,20 рубля. Я считаю, что его нужно немножко поднять — с учетом теперешних реалий. Округлить до двух с половиной или до трех рублей хотя бы. Но это мое мнение. Благо у компании есть сетка гарантий: если сделаешь, например, 45 заказов, то тебе заплатят 180 рублей. Заработал меньше, чем нужно, — тогда тебе эту разницу доплатит сервис.

О своем опыте работы в сфере услуг такси рассказал еще один водитель — минчанин Николай. Мужчина последний год отработал в «Такси 135 «Столица», откуда ушел в конце марта.

— Причин увольнения две. Первая — конфликт с клиентом, в котором перевозчик не встал на мою сторону. Вторая — резкое падение выручки. На работу ходишь деньги зарабатывать, а не просто посидеть в машине.

В феврале мужчина получил 1 300 рублей, а за неполный март (без семи рабочих дней) вышло только 700. В апреле прошлого года, по словам собеседника, гонорар исчислялся 1 800—2 000 рублями.

— График — с семи утра до семи вечера пять дней в неделю. «Чистыми», без чаевых, можно было получить 1 600 рублей в месяц. При этом, не загоняя себя, обедая дома и несколько часов отдыхая на диване. А после 24 февраля активность резко упала.

Это сползание оплаты наблюдалось и раньше, а после начала событий в Украине были дни, когда в лучшем случае зарабатывал и 20 рублей, и 30 рублей в сутки при том же расписании. Для сравнения: относительно недавно доходило до 80 рублей. Число поездок тоже было значительнее. Раньше я отрабатывал в службе больше тридцати заказов в сутки, когда было двадцать — это уже расценивалось как плохой день. А в феврале-марте случались дни, когда удавалось сделать только 10—15 поездок. И уже считалось, что тебе несказанно повезло.

Николай говорит: теперь клиенты сообщают, что поездка в такси стала им не по карману.

— Вызывают только в безвыходной ситуации. Если нет острой необходимости, пользуются общественным транспортом, маршруткой. Даже отмена повышенного коэффициента минчан не сильно мотивирует. У меня уже была наработанная база клиентов. Знал, в какое время можно приехать и стать, чтобы получить заказ, но в последнее время даже эта схема не работала. Люди то ли стали экономить, то ли сидят на удаленке или в отпуске, не знаю.

Антикризисный план по поддержке перевозчиков

Портал av.by обратился за комментариями к представителям нескольких компаний, занимающихся извозом.

В пресс-службе «Яндекс Go» сообщили, что количество заказов в целом по стране значительно не изменилось, но точной статистики не предоставили.

— Мы видим, что в Минске с начала года число поездок увеличивается.

Трудности с оплатой поездок и перечислением средств водителям компания объяснила ограничениями, введенными против определенных банков. Каких конкретно, «Яндекс Go» также не сообщила.

— Сервис работает в штатном режиме — сейчас мы не видим массовых сбоев или обращений по проблемам с оплатой. Ранее сложности с расчетами с белорусскими партнерами действительно возникали. Это происходило исключительно из-за ограничений работы банков. Мы оперативно нашли решение и поменяли обслуживающий банк, чтобы выплаты нашим партнерам-перевозчикам происходили в срок, как и раньше. Единичные обращения о задержках сейчас могут быть связаны, например, со сменой реквизитов у отдельных партнеров или работой их обслуживающих банков.

Следует отметить, что на днях компания все-таки пошла на уступки своим водителям-партнерам, подняв минимальные тарифы за поездку в сервисе. Но лишь в отдельных городах и на поэтапной основе.

— Это сделано, с одной стороны, чтобы частично компенсировать изменение цен на топливо и обслуживание автомобилей, а с другой — оставить стоимость поездок по-прежнему доступной для пользователей. Обновление тарифов уже началось, изменения зависят от локальной специфики городов и происходят плавно — так, чтобы спрос не упал, а заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.

Сложившуюся на рынке услуг такси ситуацию также прокомментировала и пресс-служба Ассоциации перевозчиков и диспетчеров такси (АПиДТ). По их оценке, на сегодня рынок такси не успел адаптироваться к изменениям.

— До конца непонятно влияние внешних факторов. Динамика спроса и предложения осталась в пределах естественных изменений. Выручка в среднем упала на 10—15%, однако это некритично. Есть, конечно, проблемы, которые коснулись и нашей экономики. В частности, валютная волатильность больно ударила по способности гашения кредитов и лизингов, когда курс рубля жестко привязан к основной корзине валют.

Были проблемы с выплатами перевозчикам от иностранных агрегаторов из-за санкций, наложенных на банки, но в итоге удалось их решить.

— Сейчас ситуация с оплатами нормализовалась. Некоторые не остались в стороне в плане поддержки — тот же «Яндекс» продолжает делать доплаты водителям, еще у них есть фонд для тех, кто был на карантине из-за ковида.

АПиДТ отметила, что тяжелее всего сейчас перевозчикам, на плечи которых ложится обслуживание автомобилей, поиск запчастей и выплаты по лизингу за автомобили. Во многом то, куда «вырулит» белорусский рынок такси, будет зависеть от мер, направленных на оказание помощи перевозчикам.

— Чтобы как-то сгладить последствия, мы разрабатываем антикризисный план по поддержке перевозчиков и диспетчерских служб. Он видится масштабным. В него входят конкретные шаги по разным направлениям.

Например, мы ведем переговоры с банками о предоставлении кредитных каникул для перевозчиков и реструктуризации их долгов. Еще один важный шаг — поиск инвестиций для обновления автопарков в связи со сложностью получения кредита в банке. Третий пример поддержки — создание консолидированного склада с запчастями в Беларуси без привязки к иностранным валютам. Запасов этого склада должно хватить для того, чтобы впредь легче переживать такие события.

По мнению АПиДТ, нынешняя экономическая ситуация в некоторой мере выгодна перевозчикам, по каким-либо причинам решившим продать часть своего таксопарка.

— Обычно автомобили реализуются через внутренний аукцион ассоциации. Из-за резкого подорожания новых и подержанных машин компании получают неплохую прибыль на таких продажах.

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