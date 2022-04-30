Матери попавшего в российский плен в Мариуполе бойца ВСУ отправили фото мертвого сына 8 30.04.2022, 16:51

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Так действуют только террористы.

Мать попавшего в плен в Мариуполе украинского военного по имени Дан утром 30 апреля получила фото своего мертвого сына.

Мать военного сообщила в комментарии «Украинской правде», что Дан оказался в окружении россиян 19−20 апреля и фигурировал на видео российских пропагандистов.

30 апреля утром ей отправили фото, на котором она узнала своего сына. Убийство пленных — нарушение Женевской конвенции и военное преступление.

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