Матери попавшего в российский плен в Мариуполе бойца ВСУ отправили фото мертвого сына

Матери попавшего в российский плен в Мариуполе бойца ВСУ отправили фото мертвого сына8
- 30.04.2022, 16:51
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Так действуют только террористы.
Мать попавшего в плен в Мариуполе украинского военного по имени Дан утром 30 апреля получила фото своего мертвого сына.
Мать военного сообщила в комментарии «Украинской правде», что Дан оказался в окружении россиян 19−20 апреля и фигурировал на видео российских пропагандистов.
30 апреля утром ей отправили фото, на котором она узнала своего сына. Убийство пленных — нарушение Женевской конвенции и военное преступление.