WP: После поражения в битве за Донбасс в Москве может начаться битва элит 3 30.04.2022, 17:04

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Раскол среди российских элит становится все более заметным.

После более чем двух месяцев войны России против Украины молчание или даже молчаливое согласие российских элит начало нарушаться. Опросы уверяют в широкомасштабной поддержке военной агрессии. Но, несмотря на это, в Москве стал заметен раскол.

Линии разногласий по отношению к войне появились среди российской экономической элиты. А олигархи, особенно ставшие богатыми до прихода Владимира Путина к власти, начали осторожно высказываться против, приводит статью изадния Washington Post «Зеркало недели. Украина». Большинство из них сосредоточены на собственных бедах. Санкции Запада опустили «железный занавес» на российскую экономику, заморозив заодно десятки миллиардов долларов на счетах российских богачей.

«За один день они уничтожили все, что мы строили годами. Это катастрофа», – сказал изданию неназванный российский бизнесмен, бывший среди самых богатых россиян, которых пригласили на встречу с Путиным в день начала вторжения.

По меньшей мере четверо олигархов, получивших свое состояние в более либеральные времена Бориса Ельцина, бежали из России. Еще четверо высокопоставленных чиновника подали в отставку и тоже уехали из страны. Самый высокий пост среди них занимал Анатолий Чубайс, который был специальным представителем Кремля по связям с международными организациями для устойчивого развития. Во времена Ельцина он являлся автором российской приватизации. Но занимающие должности, ключевые для обеспечения функционирования государства, остались. Некоторые из них оказались в ловушке и не могут уйти, даже если захотят. Среди таких - глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая подала заявление об отставке сразу после того, как Запад ввел санкции. Но Путин отказался ее увольнять, - о чем сказали пятеро информированных людей.

Несколько российских миллиардеров, банкиров, действующих и бывших чиновников рассказали Washington post о своем страхе перед наказаниями. Они говорят, что все более изолированный российский автократ больше не обращает на них внимания. И они никак не могут повлиять на него. Потому что в окружении Путина осталось только несколько наиболее жестких «силовиков». Все жалобы, до сих пор озвученные публично, пока звучали тихо. В основном, это была критика правительственной реакции на санкции Запада. Никто не решается прямо критиковать Путина.

Металлургический магнат Владимир Лисин, ставший миллиардером во времена Ельцина, раскритиковал парламент России за инициативу заставить иностранных покупателей платить рублями за российский экспорт сырья, включая газ. Лисин утверждал, что этот шаг может подорвать экспортные рынки, за доступ к которым Россия «билась десятилетиями». А требование перехода расчетов на российскую валюту приведет к тому, что «нас просто выкинут с международных рынков». Владелец «Норникеля» Владимир Потанин, тоже участвовавший в разработке приватизационного процесса в России в 1990-х, критиковал предложение конфисковать активы иностранных компаний, покинувших российский рынок. Он утверждал, что это уничтожит инвестиционное доверие к РФ и отвергнет страну в 1917 году.

Олигарх Олег Дерипаска, тоже разбогатевший во времена Ельцина, зашел дальше, чем кто-либо. Он назвал войну против Украины «безумием». Хотя олигарх тоже сосредоточился на экономических потерях. Он выразил убеждение, что из-за санкций в России начнется финансовый кризис, хуже того, который произошел в 1998 году. Он подверг критике режим Путина за 14 лет государственного капитализма, который «не дал ни экономического роста, ни увеличения доходов населения». В своем Telegram-канале олигарх написал, что за войну против Украины россиянам "очень долго будет стыдно".

«Мы потеряли все»

Когда 37 самых богатых бизнесменов России позвали в Кремль на встречу с Путиным спустя несколько часов после начала вторжения в Украину 24 февраля, многие были шокированы и подавлены.

«Все были в ужасном настроении. Каждый там сидевший был раздавлен», - сказал один из участников встречи.

«Я никогда не видел их такими ошеломленными. Некоторые из них не могли даже говорить», - рассказал Washington Post другой российский миллиардер.

Традиционно гостей Кремля вынудили ждать два часа, прежде чем Путин появился в Екатеринском зале. Достаточно времени, чтобы осознать свою судьбу. Для некоторых бизнесменов, тихо обсуждавших последствия путинской войны, это был момент, когда они поняли, что для их бизнес-империй все кончено. И все усилия за 30 лет были стерты в мгновение ока.

«Некоторые из них сказали: мы потеряли все», - вспомнил один из участников встречи.

Когда Путин пришел, никто не отважился выступить с протестом. С каменными лицами миллиардеры сидели и слушали, как автократ уверяет, что Россия останется частью глобальных рынков. Очень скоро санкции развеяли эти обещания. Путин говорил собравшимся, что у него не было другого выбора, кроме как начать свою «спецоперацию». После того Кремль начал преследовать всех, кто критикует войну, наспех принимая новые законы, включая тот, что предусматривает 15 лет тюрьмы за любую реплику, которую власть расценит как ложь о российской армии. В российских министерствах появились новые заместители, работа которых заключается в сообщении Кремлю об «эмоциональном климате и настроении». Один олигарх рассказал, что ожидал более «каннибалистического» подавления несогласных.

Путинская война, похоже, шокировала не только миллиардеров, но и цвет российской элиты, включая технократов в правительстве и некоторых членов спецслужб. Об этом Washington Post рассказали российские миллиардеры и бывшие чиновники, у которых остались связи в Москве.

«Помимо тех, кто принимал непосредственное участие в подготовке вторжения: Шойгу, Герасимова и некоторых еще из ФСБ, – никто ничего не знал», – сказал неназванный российский миллиардер.

Несмотря на все предупреждения разведки США, элиты в Москве были убеждены, что Путин ограничится только оккупированными частями Донбасса. Чиновники по финансовому и экономическому аппарату думали, что будут ограниченные действия в Донецке и Луганске, к этому они готовились.

«Они готовились к западным санкциям, включая отключение от SWIFT. Но они не были готовы ко всему этому», - сказал собеседник издания.

Потери армии России на войне против Украины все больше. Поэтому война теперь не нравится не только попавшим под санкции олигархам, но и некоторым членам оборонного истеблишмента. Один из собеседников Washington Post указал даже на самого Сергея Шойгу, участвовавшего в подготовке войны.

«Они все хотят нормальной жизни. У них есть дома, дети, внуки. Им не нужна война. Никто из них не самоубийца. Все же хотят нормально жить. Хотят, чтобы их дети имели все и могли путешествовать в самые лучшие места мира», – сказал журналистам неназванный россиянин.

Все большие проблемы с доступом к зарубежным счетам особенно тревожат российские элиты. Некоторые чиновники пытались защититься, переводя деньги на счета своих партнеров. Но теперь и эти счета заблокированы.

Олигархи Ельцина и олигархи Путина

Уехавшие из России сразу после начала вторжения в Украину - это в основном олигархи времен Ельцина. Среди них Александр Мамут и Александр Несис, владеющие компанией «Полиметалл». Также страну покинули Михаил Фридман и Петр Авен из «Альфа Групп». Остальные миллиардеры не смогли уехать, потому что санкции их заперли в Москве. Другие бизнесмены боятся мести, если они решатся покинуть Россию. Их компании может отобрать правительство, – сказал неназванный бизнесмен из Москвы. Некоторые миллиардеры просто пытаются спасти «свою шкуру».

«Можно не поддерживать войну, но лучше об этом молчать и поддерживать своих соотечественников. Потому что там умирают солдаты. Можешь уехать из страны, потому что тебе не нравится ситуация, всем она не нравится. Но лучше держи свое мнение при себе», – объяснил логику один из миллиардеров, принимавший участие во встрече в Кремле 24 февраля.

Те, кто решается хоть чуть-чуть публично высказываться, - это миллиардеры, которые помнят другие времена. Они заработали свое состояние во времена Ельцина, еще до того, как Путин сел в кресло президента. Зато друзья Путина из Санкт-Петербурга, ставшие сказочно богатыми благодаря ему: Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук и Аркадий Ротенберг, - соблюдают полную тишину.

«Они никогда не выступят против Путина. Они начинали с ним, он сделал их мультимиллиардерами. Зачем им кусать руку, которая кормит их? » – сказал неназванный западный банкир, работавший с российскими олигархами.

Кроме этих лояльных миллиардеров, есть еще армия чиновников и руководителей компаний в Москве, которых экономическая изоляция России вообще не беспокоит. По словам бывшего инсайдера Кремля Сергея Пугачева, они сетуют на плохую подготовку российской армии. В правительстве сейчас много чиновников среднего звена, отложивших миллионы долларов на частных счетах и купивших недвижимость в Европе.

«Но они все еще министры в России. Если нельзя ехать в Австрию, они отправятся в Сочи. Для них это не проблема», – сказал Пугачев.

На первый взгляд, может показаться, что российская экономика стабилизировалась после первоначального шока от санкций. Ежедневный доход на уровне 800 миллионов долларов от продажи нефти и газа в Европу помог этому. Центральный банк вынудил экспортеров продать 80% собственных валютных запасов. Это помогло сдержать падение рубля. Путин же смог провозгласить, что «экономический блицкриг» против России провалился.

Но в начале месяца Набиуллина предупредила, что полноценное влияние Россия еще не ощутила. И худшее еще впереди. Промышленность остро зависит от импортных компонентов. А запасы уже кончаются.

«Мы входим в сложный период структурных изменений. Период, когда экономика могла жить на резервы, закончился», – признала глава Центробанка РФ.

В таких условиях, по словам Пугачева, позиции Путина шатки. Пропагандистская машина усыпила население, утаив уровень смертей в российской армии. А санкции еще не начали причинять боль всем.

«Но через три месяца у магазинов и заводов закончатся запасы. А масштабы потерь в российской армии станут очевидными», – сказал он.

Несмотря на смертельный удар по их интересам, российские бизнес-элиты похоже замерли, охваченные страхом. Но, по словам неназванного российского бизнесмена, если война затянется надолго и поражение станет заметным, тогда шансы на начало сопротивления внутри возрастут.

«Будет важная битва за Донбасс. Если в ней не будет успеха, тогда начнется большое сражение внутри России между элитами», – сказал он.

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