Берем в долг на одну квартиру, отдаем — за три 3 30.04.2022, 17:09

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Кредиты на недвижимость подскочили до 30% годовых.

В нынешнее нестабильное время влезать в крупные долги страшно, но когда речь о покупке квартиры, а своих сбережений не хватает, то приходится рассматривать и такой вариант. Решить квартирный вопрос с привлечением кредита сейчас, в апреле 2022-го, предлагает не так уж много белорусских банков — всего 5 из 23, пишет Комсомольская правда.

Процентные ставки разные — есть предложения дать в долг под 16%, но это только на год, а дальше — 23%, а есть и по 30% годовых. Существуют также партнерские программы — это когда банк кредитует строительство или покупку готовой квартиры у конкретного застройщика по более выгодным ставкам. В них процент ниже, но опять же только на первый год.

Такова ситуация в целом. А что же в частностях?

Традиционно самое большое количество кредитных продуктов на финансирование недвижимости предлагает «Беларусбанк» - 8 вариантов. Самые дешевые — под 15%. На такой вариант могут рассчитывать либо очередники, либо те, кто строится или покупает готовое жилье (в том числе и на вторичном рынке) по системе стройсбережений. Эта система работает с 2006 года. Смысл прост: сперва вы накапливаете на счете в банке минимум 25% от стоимости жилья, а потом получаете кредит на остальную сумму. Причем копить придется не так, как получится, а так, как решит банк — со стабильными взносами на счет.

Тем, кто не стоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, есть кредит «Ипотека Экспресс» на приобретение жилого помещения под 23% годовых. Такой же процент действует по новому предложению «Беларусбанка» — с 18 апреля можно взять кредит на строительство, если застройщиками являются предприятия с долей госсобственности в уставном фонде свыше 50%.

Чуть выгоднее партнерские программы «Ипотека с нами», которые действуют в случае строительства квартиры с госзастройщиками.

Кстати, в условиях кредитования сказано, что ставка равна ставке рефинансирования плюс 11 пунктов. То есть, станет ниже ставка рефинансирования — станет дешевле кредит. И наоборот.

Воспользовавшись кредитным калькулятором, мы подсчитали, на какую максимальную сумму кредита можно рассчитывать при зарплате в 1500 рублей.

Выяснилось, что если речь идет о кредитовании под 15%, то банк готов будет одолжить чуть более 97 тысяч рублей, то есть около 35 тысяч долларов. Возвращать ежемесячно придется по 1095 рублей. За 20 лет переплата составит больше 156 тысяч рублей.

В случае кредита под 23% максимум составит всего 45 тысяч рублей, это около 16 тысяч долларов. При наших ценах на недвижимость это не поможет решить квартирный вопрос, разве что в кубышке есть еще 35 тысяч у.е., тогда можно будет найти вариант с большой однокомнатной квартирой или стандартной двушкой в 48–50 квадратных метров. Кстати, платить по такому кредиту придется по 1050 рублей в месяц на протяжении 20 лет, и за это время банк получит обратно на 103 тысячи больше, чем давал в долг.

А что делать тем, кому надо в кредит 50 тысяч у.е.?

Вариант один: зарабатывать в месяц не менее 3800 рублей. И быть готовым выплачивать банку по 2700 рублей в месяц на протяжении 20 лет. Проценты за весь период пользования кредитом (при условии, что это будут те же 23%) составят более 343 тысяч рублей (примерно 124 тысячи долларов).

Кроме «Беларусбанка», процент по кредиту на недвижимость ниже 20 пунктов предлагают «Белагропромбанк» и «БТА Банк» (оба под 15%, но только гражданам, улучшающим жилищные условия с привлечением субсидии)

«БТА Банк» готов кредитовать еще тех, кто строится у застройщика с долей госсобственности в уставном фонде больше 50%. Кредит обойдется в 24% годовых. А тем, кто приценивается ко вторичному жилью, есть кредит «Вторичная недвижимость» под 30%. Но его банк дает только на 7 лет, и максимальная сумма — 120 тысяч рублей (43,3 тысячи долларов). При этом есть обязательное условие: сперва клиент должен разместить в «БТА Банке» безотзывный вклад в иностранной валюте на срок от 2 лет в размере не менее 20% от стоимости объекта недвижимости, указанного в договоре купли-продажи.

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