ВСУ уничтожили четыре года работы танковых заводов РФ 3 30.04.2022, 17:28

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Инфографика.

По состоянию на 30 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили уже 1008 вражеских танков. Это четыре года работы российских танковых заводов, говорится в Telegram-канале UA War Infographics.

Там рассказали, что в последние годы Россия ежегодно производила по 250 танков.

«Сегодня юбилейная дата — за время войны ВСУ уничтожили более 1000 танков — 30% всех боеспособных танков россии. ВСУ хорошенько поздравят захватчиков Стугной, Джавелинами, Байрактарами и еще многим-многим!» — отмечает проект.

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