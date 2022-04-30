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ВСУ уничтожили четыре года работы танковых заводов РФ

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  • 30.04.2022, 17:28
  • 3,188
ВСУ уничтожили четыре года работы танковых заводов РФ

Инфографика.

По состоянию на 30 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили уже 1008 вражеских танков. Это четыре года работы российских танковых заводов, говорится в Telegram-канале UA War Infographics.

Там рассказали, что в последние годы Россия ежегодно производила по 250 танков.

«Сегодня юбилейная дата — за время войны ВСУ уничтожили более 1000 танков — 30% всех боеспособных танков россии. ВСУ хорошенько поздравят захватчиков Стугной, Джавелинами, Байрактарами и еще многим-многим!» — отмечает проект.

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