«Какая логика в том, чтобы угрожать Западу собственным самоубийством?» 3 30.04.2022, 17:39

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Вопросы к Путину, которые ему не зададут.

Украинский политолог Владимир Пастухов, старший научный сотрудник University College of London, уверен: не стоит размахивать ядерной дубинкой — от сотрясания ею воздуха она стачивается.

Вопросы к Владимиру Путину, которые ему не зададут те, перед кем он произнес фразу, ради которой все писалось:

1. Все ведущие страны мира, кроме Китая, вот уже более двух месяцев де-факто являются стороной конфликта, то есть вмешиваются в происходящее, в том числе предоставляя Украине вооружения и разведданные, конфискуя имущество России по всему миру на сотни миллиардов долларов с перспективой передачи части его Украине, — чего ждем?

2. США и страны НАТО уже заявили, что при любых обстоятельствах их вооруженные силы не будут прямо участвовать в войне на стороне Украины, даже если Россия применит оружие массового поражения, — кому теперь угрожаем? Китаю?

3. Образ России как страны, которая и так безо всякого повода может применить оружие массового поражения, является общераспространенным клише на Западе более 70 лет, и это именно тот сценарий, к которому Запад все эти 70 лет готовится, сохраняя всегда возможность нанести ответный удар (это называется гарантированным взаимным ядерным уничтожением), — какая логика в том, чтобы угрожать Западу собственным самоубийством, ведь именно это случится, если Россия нанесет по Западу удар? Не похоже ли это на детскую угрозу «Назло бабушке отморожу… уши»?

4. Очевидно, что все заявления Путина последнего времени рассчитаны исключительно на внутреннюю аудиторию, так как повлиять на поведение США и их союзников при помощи таких заявлений невозможно (такого рода угрозы давно просчитаны и заложены в «бюджет» текущей политики Запада) — тогда для чего он это делает: он так запугивает других или успокаивает себя?

Мораль сей басни такова: не стоит размахивать ядерной дубинкой всуе. От сотрясания ею воздуха она стачивается. Ничего нового в этой области после хрущевского «Мы вас похороним!» все равно уже сказать не удастся.

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