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Ученые нашли способ избавления от бессонницы

  • 30.04.2022, 17:55
Ученые нашли способ избавления от бессонницы

Что предлагают исследователи?

Американские исследователи показали, что блокировка одного из белков мышей улучшает глубокий сон. Этот белок может стать мишенью для новых лекарств при лечении хронической бессонницы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Давно доказано, что глубокий сон - базовая физиологическая потребность. Его отсутствие приводит к нарушениям множества процессов в организме. Что происходит в мозге во время глубокого сна, решили разобраться американские ученые. Они исследовали нейроны в той области мозга мышей, которая отвечает за регуляцию сна и бодрствования. В ней возникает дельта-ритм - электрические сигналы нейронов, которые появляются во время глубоких фаз сна и являются отличительной особенностью восстановительного сна.

С помощью системы редактирования генов CRISPR-Cas9 исследователи "выключили" у мышей ген, который связан с работой одного из рецепторов центральной нервной системы. В итоге у животных повысилась активность дельта-волн и улучшился глубокий сон.

По мнению авторов работы, эти результаты могут стать основой для создания новых методов лечения расстройства сна.

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