Ученые нашли способ избавления от бессонницы 30.04.2022, 17:55

Что предлагают исследователи?

Американские исследователи показали, что блокировка одного из белков мышей улучшает глубокий сон. Этот белок может стать мишенью для новых лекарств при лечении хронической бессонницы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Давно доказано, что глубокий сон - базовая физиологическая потребность. Его отсутствие приводит к нарушениям множества процессов в организме. Что происходит в мозге во время глубокого сна, решили разобраться американские ученые. Они исследовали нейроны в той области мозга мышей, которая отвечает за регуляцию сна и бодрствования. В ней возникает дельта-ритм - электрические сигналы нейронов, которые появляются во время глубоких фаз сна и являются отличительной особенностью восстановительного сна.

С помощью системы редактирования генов CRISPR-Cas9 исследователи "выключили" у мышей ген, который связан с работой одного из рецепторов центральной нервной системы. В итоге у животных повысилась активность дельта-волн и улучшился глубокий сон.

По мнению авторов работы, эти результаты могут стать основой для создания новых методов лечения расстройства сна.

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