Минобороны Украины: На востоке усиливаются бои 2 30.04.2022, 18:10

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Основная цель врага пока остается неизменной.

Российские войска повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях, наибольшая их активность – на Слобожанском и Донецком.

Как передает корреспондент unian.net, об этом сказал спикер МО Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

Он подчеркнул, что основная цель врага пока остается неизменной – это окружение группировки сил обороны Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым.

При этом отмечены признаки подготовки агрессора к еще большей активизации боевых действий. В частности, в Балаклейской центральной клинической районной больнице освобождаются койко-места и обустроен дополнительный полевой госпиталь. А в российском городе Ростов-на-Дону на территории военного клинического госпиталя развернуты дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих.

В то же время в Минобороны Украины не исключают возможность полной мобилизации на территории России.

"Будет ли Россия объявлять полную мобилизацию, – безусловно, это будет зависеть от тех боевых действий, которые продолжаются в восточной операционной зоне. Если врагу не удастся добиться своих планов в ближайшей перспективе, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем", – отметил Мотузянык.

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