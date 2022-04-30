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Состоялся еще один обмен пленными между Украиной и РФ

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  • 30.04.2022, 18:35
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Состоялся еще один обмен пленными между Украиной и РФ

Среди освобожденных украинцев есть беременная.

30 апреля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Домой возвращаются 14 украинцев: семь военных и семь гражданских.

«Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин в пятом месяце беременности. Пусть Бог бережет!» – добавила Верещук.

Это уже восьмой обмен пленными между Украиной и Россией с начала полномасштабной войны. Первый состоялся 24 марта, седьмой – 28 апреля.

По информации Верещук, россияне удерживают в плену, в частности, украинских священников, журналистов, активистов, мэров и обычных гражданских в тюрьмах даже не на территории Украины, а в Курской, Брянской и Ростовской областях. Этим людям приходится сидеть в одних камерах с преступниками.

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