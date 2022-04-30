«Запрет на мужчин и детей, подсчет воды и места в шкафу» 30.04.2022, 18:47

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Белорусы рассказывают о необычных требованиях хозяев квартир, которые они снимали.

Собственники жилья, которое сдается в аренду, само собой, диктуют квартирантам свои условия проживания в квартире. Но иногда их требования выглядят довольно абсурдно и не дают жизни даже довольно дисциплинированным арендаторам. Сайт КП собрал несколько историй.

«Аренда жилплощади для кота в моей квартире стоила целых 30 долларов»

Марина искала жилье в сентябре 2020 года. Поиски осложнялись тем, что на руках у девушки был котенок. Нашла приличную квартиру недалеко от центра: соотношение цена-качество более чем устраивали. Правда, в процессе переговоров насчет совместной жизни с животным хозяйка стала диктовать свои довольно строгие и даже специфичные условия.

- В прошлом она работала юристом, сейчас на пенсии. Поэтому в один из дней она произвела детальную опись имущества во всей квартире. Вроде, в этом даже нет ничего плохого. Кроме того, что там было учтено все до мелочей: количество уголков на плинтусе, марка ламината, прописана длина тюлей и указано, какого типа у нас щетка и совок, - вспоминает Марина.

Такая детальная инвентаризация девушку напугала.

- Весь этот свиток описи, распечатанный на принтере, хозяйка предложила подписать. Еще предложила составить расписку, где я ручаюсь ежедневно минимум два раза в день убирать за своим котом. Если он повредит мебель – купить новую или сделать перетяжку. Если будет испорчен ламинат – перестелить. Если будут обрезаны или затянуты занавески – приобрести новые.

Кроме этого, хозяйка сказала, что девушка должна доплачивать за то, что у нее проживает кот. Мол, раз еще один житель в квартире, то цена аренды должна быть выше.

- Причем аренда жилплощади для кота в моей квартире стоила целых 30 долларов! Это тоже фиксировалось в расписке, которую мы должны были после переговоров заверить у нотариуса. Такой чрезмерно серьезный подход и высокий ценник с учетом доплаты меня смутили. Я решила, что головная боль мне не нужна, а с такими условиями и такой хозяйкой жить спокойно у меня получится с трудом, поэтому свои условия дальше эта женщина диктовала уже кому-то другому, - заключила Марина.

«Хозяйка была против детей и отказывалась верить, что в двушке будут жить только двое»

Павел и Елена – молодая семейная пара. Супруги искали двухкомнатную квартиру, которую можно было бы арендовать на долгий срок. Было несколько выгодных предложений, правда, одна из хозяек удивила своими требованиями.

- Женщина была категорически против того, чтобы мы во время проживания в ее квартире заводили детей. Да мы и не планировали в ближайшие пару лет – это точно. Но верить нам она отказывалась. Вспоминала свой негативный опыт, когда маленький ребенок бывших квартирантов запомнился всем соседям своими криками и плачем, а чуть позже испортил все обои в квартире.

Хозяйка не понимала, зачем нам без детей двушка, вспоминает девушка. Мол, рационально же жить в однокомнатной в таком случае, а если мы хотим двухкомнатную квартиру, то это прям точно для увеличения семьи на перспективу.

- Про личные границы и то, что мы с мужем работаем из дома, поэтому нам нужны иногда отдельные комнаты, она ничего слышать не хотела. Муж как-то в шутку сказал, да может он вообще бесплоден, на что хозяйка заявила, что была бы не против посмотреть справку. И смешно, и грустно, что бывают же такие люди, - поделилась Елена.

«Возрастная соседка не разрешала хранить обувь в прихожей, принимать ванну и решила складировать в моем шкафу резину для машины»

Ирина в годы студенчества один учебный год жила в квартире с возрастной пенсионеркой в Бресте. Женщина изначально не выдвигала никаких требований, кроме своевременной оплаты.

- Квартира была небольшой, прихожая тоже довольно скромная по своей площади. Спустя некоторое время я стала замечать, что мои сапоги и другая уличная обувь почему-то всегда оказывались в моей комнате, как только я уходила из дома. Оказывается, хозяйка считала, что у меня слишком много обуви и вообще хранить ее в прихожей не стоит, мол, у нас же не 10 человек в доме живет. Однажды я приняла ванну, что ужасно возмутило эту чопорную женщину. Она сказала, что это очень дорого использовать столько воды, чтобы я больше так не делала. И потом всегда следила, сколько времени я провожу в душе. Иногда давала замечания, если по ее мнению я нарушала временные лимиты.

На этом замечания не закончились.

- Потом ближе к весне она решила, что в большом шкафу мои вещи занимают очень много места. Поэтому она выдвинула мне условие убрать там половину своих вещей , чтобы ее сын смог положить на хранение зимнюю резину. А на подоконнике в моей комнате появилась рассада. В любое время дня бабуля могла без стука войти в мою комнату полить свои помидоры. В общем, жить с бабушками больше не согласилась бы, даже если бы за это мне доплачивали, - пошутила Ирина.

«Домой строго запрещалось приводить мужчин, как оказалось, и курьеров тоже»

Анастасия снимала однокомнатную квартиру в Минске с июня по август 2019 года. Жилье нравилось, расположение дома относительно работы тоже, да и цена была достаточно адекватной. Но причуды хозяйки и соседки девушка долго терпеть не смогла. Дело в том, что женщина поставила условие: водить в квартиру парней строго запрещалось.

- Я из тех, кто почти 24/7 работает. Поэтому такое условие меня не смутило, да и водить мне было некого. По жизни я не любитель готовить, да и времени на это совсем нет. Поэтому на обед и ужин постоянно заказывала доставку еды. Соседкой по лестничной клетке у меня была бабушка, которая постоянно смотрела в окно, в глазок или проводила время на скамейке у крыльца. Так вот, едва ли не после каждого визита курьера она звонила моей хозяйке и докладывала, что ко мне пришел новый мужчина. Пакеты, сумки и то, что они не задерживались на моем пороге больше 5 минут ее ничуть не смущали, - вспоминает девушка.

Хозяйка после разговоров с соседкой склонна была верить ей, а не квартирантке. Поэтому постоянно читала нотации и угрожала выселением.

- Не знаю, чем так не угодили мужчины этим двум прекрасным женщинам, но настал день, когда я просто съехала и почувствовала, что моя жизнь стала спокойнее и полноценнее, - призналась Анастасия.

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