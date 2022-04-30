Виталий «Пума» из батальона Калиновского: Режим Лукашенко очень быстро распадется по запчастям 8 30.04.2022, 18:58

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Просто рухнет.

Украинский спортивный Youtube-канал «Бомбардир» выпустил ролик о белорусских футбольных фанатах, которые с оружием в руках защищают Украину.

Виталий «Пума» — один из самых известных членов фанатского движения «Динамо Минск». В Беларуси он отбыл тюремный срок по незаконному приговору властей. Сегодня Виталий — доброволец батальона Кастуся Калиновского. Белорусский доброволец считает, что режим Лукашенко обречен:

— Кто успеет за Урал сбежать от нас — сбежит. Остальные будут каяться. Все адекватные люди понимает, что все придет к победе в Украине. Нет никакого другого исхода. А режим Лукашенко рухнет. Просто распадется по запчастям. Это будет очень быстро. Я хочу, чтобы в Беларуси не было много крови, да и ее много не будет. Останутся только идиоты, которые били своих же людей. Это те, с кем придется разобраться. Но я думаю, что они убегут. Это трусливое стадо. У них нет ни идеи, ничего.

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