ВСУ освободили четыре села в Харьковской области
- 30.04.2022, 19:12
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Украинские военные успешно контратакуют.
Вооруженные силы Украины в Харьковской области восстановили контроль над четырьмя населенными пунктами.
Об этом сообщает Генштаб Украины.
В частности, в результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилестное
Ранее сообщалось, что ВСУ освободили село под Харьковом. Отмечается, что Россия атаковала с него жилые массивы города.