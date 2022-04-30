ВСУ освободили четыре села в Харьковской области 30.04.2022, 19:12

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Украинские военные успешно контратакуют.

Вооруженные силы Украины в Харьковской области восстановили контроль над четырьмя населенными пунктами.

Об этом сообщает Генштаб Украины.

В частности, в результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилестное

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили село под Харьковом. Отмечается, что Россия атаковала с него жилые массивы города.

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