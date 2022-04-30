Доброволец из США Малкольм Нэнс: Украина выиграет эту войну 9 30.04.2022, 20:46

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Дух борьбы у каждого украинца внутри.

Бывший военнослужащий американского флота и эксперт по безопасности Малкольм Нэнс вступил в ряды украинского интернационального легиона и воюет вместе с украинскими военными против России. Корреспондент Украинской редакции BBC News Оксана Тороп поговорила с Малкольмом, почему он решил приехать в Украину, каковы особенности этой войны и кто в ней одержит победу.

Малкольм Нэнс опубликовал в Твиттере свое фото в военной форме и подписал: «Я остановил болтовню! Россия никогда не возьмет Киев. Никогда»

Малкольм рассказал, что имеет 35-летний опыт в американских вооруженных силах и разведке, а затем работал аналитиком по вопросам кибертерроризма и безопасности на канале NBC.

«Это была отличная работа, я зарабатывал хорошие деньги. Это было легко, я тратил 1—2 минуты в неделю, чтобы дать анализ в прямом эфире», — говорит он.

Когда западные разведки начали регулярно заявлять, что Россия готовит вторжение в Украину, Малкольм решил приехать, чтобы воочию оценить ситуацию.

«Я приехал сюда в январе. В ноябре и декабре мы видели наращивание сил. И мы были здесь до конца февраля, чтобы сделать анализ российских войск: сколько они имеют танков, где они находятся», — говорит американец.

Он ездил по разным направлениям, чтобы понять, откуда могут прийти россияне, посетил различные населенные пункты. «Для меня было важно, знать эти пути, поселки, людей. Я также поехал на Донбасс с украинской армией. Там я познакомился с генералами Павлюком и Сырским. Генерал Павлюк в шутку предложил: «Почему бы вам не присоединиться к нашей армии?» Я в шутку ответил: «Я уже слишком стар для этого».

А накануне нападения России Малкольм покинул Украину. 23 февраля он приземлился в Дублине и узнал, что нападение началось. «Я вылетел в Нью-Йорк. В Нью-Йорке следил за новостями», — рассказывает он. Когда услышал заявление Владимира Зеленского о создании интернационального легиона — решил вернуться в Украину, чтобы воевать.

«Я имею военную технику на тысячи и тысячи долларов. Из Ирака, Ливии, Сирии. У меня достаточно техники для небольшой армии. Поэтому я собрал все это и пожертвовал Легиону.

Я взял свое личное снаряжение: бронежилет, шлем, все, что мне нужно. И пошел в украинское посольство в Вашингтоне. Встретился с атташе по вопросам обороны. Он сразу же посмотрел на мои документы и сказал: «О да, вы квалифицированы».

Но главной причиной, по которой американец вступил в легион, является один телефонный звонок. «Мне звонили друзья, которые были в Авдеевке, и говорили: «Слушай, мы сегодня умрем». Они были там в течение нескольких лет. Но сейчас там сотни ракет. И они сказали: «Мы погибнем. Прощай». Меня это просто раздавило. И очень разозлило».

По его мнению, Россия напала на Украину не из-за НАТО, а из-за страха перед демократией. «Россия не может принять либерально-демократическую Украину у своих границ», — считает Малкольм.

«Поэтому я уволился. Оставил работу, за которую мне хорошо платили. Пошел к руководству и сказал, что еду в Украину воевать в интернациональном легионе. Они все сказали, что я сошел с ума. Я никому об этом не говорил, кроме дочери и моего менеджера. Вернулся в Киев и присоединился к легиону», — рассказал он.

«Украина выигрывает эту войну»

Малкольм говорит, что все американские аналитики на телевидении говорили: Киев сдастся через 48 часов, или Киев сдастся через 72 часа.

«За месяц своего пребывания в Киеве я изучил этот город: его дороги, здания и мосты с точки зрения вторжения. Я не ходил на Подол, чтобы просто выпить кофе. Я размышлял над тем, как вы будете воевать.

Поэтому за месяц до вторжения я был единственным человеком на американском телевидении, который говорил: «Россия никогда не возьмет Киев. Никогда. Город слишком большой. Люди очень мотивированы. Вы их не победите».

По его словам, украинцы имеют то, что называют духом борьбы. «У вас борьба внутри», — считает американец. Кроме того, Украина имеет сильную армию, которая готова бороться. «Я все это говорил на телевидении, на все Соединенные Штаты. На меня смотрели как на сумасшедшего. Никто не верил, что Украина может одержать победу», — говорит он.

Через три дня после начала войны президент Зеленский объявил о создании интернационального легиона, и это был последний день Малкольма на телевидении.

«Меня спросили, сколько времени потребуется, чтобы Украина сдалась. И я ответил: «Я скажу что-то непопулярное. Украина выигрывает эту войну. Выигрывает. То есть она уничтожит российскую армию».

«Я видел вещи, которые другие люди не видели. Например, я думал, что украинцы будут биться сильнее возле Сум, но через неделю россияне уже были возле Броваров. Поэтому я рассуждал: что там случилось, неужели украинская армия сдалась? И понял, что это был трюк», — объясняет он.

То же самое, по его словам, произошло в Ирпени и Бородянке.

«Я говорил, что они делают это сознательно. Они позволяют россиянам образовать длинные колонны из танков, бензовозов и боеприпасов, и собираются атаковать с тыла. Именно так и произошло. Русские остались без топлива. А без топлива воевать невозможно».

Сегодня, по словам Малкольма, Россия бросает все свои силы на Донбасс, пытаясь захватить территорию вокруг Изюма и взять Славянск. Но ей это не удастся, считает он. «Они терпят поражение на северо-западе и на северо-востоке, хотя и имеют большую армию. Они не понимают: если все запасы (еда, топливо и амуниция) сконцентрированы в одном месте, достаточно одного выстрела, чтобы все это уничтожить», — считает Малкольм.

На востоке, по его словам, россияне создают более короткие логистические цепочки, как, например, через российский Белгород. Но танкам приходится ехать по дорогам, что с военной точки зрения «станет смертным приговором».

«Как-то я ехал из Каменца-Подольского. Мы уехали с дороги где-то на метр, чтобы припарковаться. Был февраль, но грязь была сантиметров с 10. И я понял, что российские танки не смогут съехать с дороги.

Россия может контролировать только дорогу, по которой она движется. Ни деревни, ни поля — только дороги. С военной точки зрения это смертный приговор, потому что это заставляет перемещаться в основном по дорогам».

«Я был на востоке. Восток — не что иное, как поле. Сейчас начинается сезон дождей. Поэтому снова Россия не сможет уехать с дорог», — добавляет он. По его словам, у россиян не хватает танков, людей и ресурсов, чтобы победить украинцев. «Если украинцы начнут уничтожать все эти танки, у россиян не останется танков или механизированной пехоты. И тогда украинцы смогут атаковать и продвинуться на 20, 30, 40 километров, потому что защищаться будет нечем. Если вы теряете танки и людей, у вас нет армии».

Именно поэтому он прогнозирует, что битва на востоке провалится для россиян. «И если Украина продолжит атаковать в июне, июле, думаю, они вернут Херсон. Россия не имеет людей и сил».

Украинцам нужно оружие

Для победы украинцам нужно оружие, считает Малкольм. «Две недели назад самой большой проблемой была российская дальнобойная артиллерия. Это лучшее и самое большое оружие, которое у России есть. Та, что убивает больше всего мирных жителей, — РЗСО «Смерч», ракеты дальнего действия и тому подобное», — говорит он.

По словам американца, Западу объясняют, что Украине нужна дальнобойная артиллерия с высокоточными снарядами. И она сейчас поступает. «США дают Украине 100 гаубиц M777. Они очень точны».

Швеция дала противотанковое оружие. «Не надо даже выходить из грузовика, он полностью автоматический. Выпускает три снаряда в минуту.

У украинцев их теперь будет десять. Это означает 30 артиллерийских ударов дальностью 25 км за 60 секунд. Россияне не будут знать, что делать», — объясняет он.

Но ситуация на фронте, по его словам, каждую неделю менялась, а потому и рекомендации тоже менялись. «Сейчас нужно оружие, которое сломает россиянам хребет. Это HIMARS — американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси. Она также полностью автоматическая. Ее применили для борьбы с «Исламским государством» и «Аль-Каидой». Она способна уничтожать цели на расстоянии до 300 км. Точность попадания — один метр. А это уже серьезная игра. Эта система настолько точна, что уничтожит любую русскую артиллерию», — объясняет Малкольм.

Он уверен, что уничтожение российской артиллерии — это гуманитарная акция, так как россияне убивают мирных жителей. «Поэтому, когда вы получите HIMARS, ход войны полностью изменится. Это оружие очень точное. У русских ничего подобного нет».

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