Шарангович — третий снайпер «Нью-Джерси» 2 30.04.2022, 19:37

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Как белорусские хоккеисты показали себя в НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ практически завершен. В календаре осталась лишь одна игра: завтра вечером по белорусскому времени "Виннипег" примет "Сиэтл". Но для белорусских представителей в сильнейшей лиге мира "регулярка" уже подошла к концу. Какой она выдалась для Егора Шаранговича, Владислава Колячонка и Алексея Протаса, если говорить о статистике? Об этом в материале "Прессбола".

ЕГОР ШАРАНГОВИЧ

"Нью-Джерси"

— 76 матчей провел форвард "Девилз" в прошедшем регулярном сезоне. То есть пропустил всего шесть поединков. Пропуск этот случился в первой половине чемпионата, когда белорус угодил в запас в так сказать воспитательных и мотивирующих целях. Метод, к слову, подействовал: после возвращения в состав Егор стал все больше напоминать себя образца прошлого года.

— 46 очков — таков багаж Шаранговича в уходящем сезоне. Естественно, больше, чем было в прошлом, сокращенном, чемпионате. Тогда белорус набрал 30 (16+14) баллов в 54 матчах.

— Кстати, по количеству очков в среднем за игру этот сезон у Егора получился лучше, чем дебютный: 0.61 против 0.55.

— В списке бомбардиров "Нью-Джерси" Шарангович занял четвертое место. Он уступил Джеку Хьюзу (56 (26+30) очков), Нико Хиширу (60 (21+39) баллов) и Йесперу Братту (73 (26+47) очка). В прошлом сезоне в аналогичном списке белорус был тоже четвертым: позади Братта, Хьюза и Павла Захи.

— 24 заброшенные шайбы — это третий показатель в команде. Больше только у Хьюза и Братта — по 26 голов. В прошлом году Егор тоже был третьим в списке снайперов клуба, позади Братта и Майлза Вуда.

— Показатель полезности Шаранговича по итогам сезона — "-14". Это девятое место с конца. В плюсе в "Нью-Джерси" всего четверо, и из них только Андреас Йонссон сыграл больше 30 матчей, а если быть точным — 71. В минувшем сезоне Егор заработал коэффициент "-4".

— 16 минут и 30 секунд — среднее игровое время Шаранговича. Шестой показатель среди форвардов "Девилз". Больше играли Жоусон Мерсер, Заха, Братт, Хишир и Хьюз. Интересно, что игровое время Егора в сравнении с прошлым сезоном на чуть-чуть, но сократилось: в "регулярке"-2020/21 белорус проводил на льду в среднем 16 минут 48 секунд. Это, кстати, тоже шестое время среди нападающих.

В большинстве в этом сезоне Шарангович проводил на площадке в среднем на 13 секунд больше (1.13 против 1.00), в меньшинстве — на 45 секунд меньше (1.02 против 1.47).

— 14,3% — эффективность бросков Егора Шаранговича. Белорус по этому показателю был одним из самых эффективных в команде. Лучше процент только у Хьюза (15,8), а также у Никиты Охотюка (20%) и Нолана Фута (30%), но они провели всего пять и семь матчей соответственно. В прошлом сезоне белорус бросал с эффективностью 14% и был шестым в команде.

При этом по общему количеству бросков Егор третий в команде — 168. Чаще угрожали воротам Йеспе Братт и Дуги Хэмилтон — у них по 197 бросков. В минувшем сезоне Шарангович тоже был третьим в команде по броскам (114), после Хьюза и Вуда.

— В уходящем сезоне Шарангович сократил число потерь в среднем за час игрового времени. Всего Егор допустил 44 подобные ошибки, девятый показатель в команде, в среднем за 60 минут форвард терял шайбу 2.10 раза (11-е место в клубе). В прошлом сезоне этот показатель равнялся 2.44 (шестое место), а всего потерь было 37 (четвертый показатель).

— Шарангович стал четвертым в команде по числу перехватов — 48. И восьмым по среднему количеству отборов за час игры (2.29). В прошлом сезоне белорус сделал 38 перехватов и занял второе место в команде, по среднему показателю был третьим (2.51).

— 24 шайбы за сезон — это третий показатель среди всех белорусов в НХЛ в истории. Михаил Грабовский в сезоне-2009/10 отличился 29 раз, Андрей Костицын забросил 26 шайб в сезоне-2007/08.

— 2 апреля в матче с "Флоридой" Егор стал четвертым белорусом после братьев Костицыных и Грабовского, которому удалось оформить хет-трик в НХЛ.

ВЛАДИСЛАВ КОЛЯЧОНОК

"Аризона"

— 32 матча провел Владислав в дебютном для себя сезоне в НХЛ. Больше среди белорусов в первых сезонах играли только Егор Шарангович (54 матча), Сергей Костицын (52) и Алексей Протас (33).

— Владислав набрал 3 (1+2) очка.

— Колячонок — единственный защитник "Аризоны", который завершил сезон с неотрицательным коэффициентом полезности — "0". Среди всех игроков лучше показатели только у форвардов Ника Шмальца ("+1"), Лиама О'Брайена ("+1") и Клэйтона Келлера ("+3").

— Белорус проводил на льду в среднем 15 минут 51 секунду. Это пятый показатель среди новичков "Аризоны", в топе, естественно, исключительно защитники.

В среднем 31 секунду Колячонок играл в меньшинстве, это пятое время среди новичков клуба.

— Владислав допустил 29 потерь (восьмой показатель в команде) и сделал 12 перехватов (17-й).

АЛЕКСЕЙ ПРОТАС

"Вашингтон"

— Алексей провел в дебютном сезоне 33 матча — больше среди белорусов в первые сезоны играли только Егор Шарангович (54 матча) и Сергей Костицын (52).

— 9 (3+6) очков Протаса — третий показатель среди новичков "Вашингтона" в уходящем сезоне. Больше набрали только Коннор Макмайкл (18 (9+9) очков в 68 встречах) и защитник Мартин Фехервари (17 (8+9) баллов в 79 поединках).

— Коэффициент полезности Протаса — "+4". Второй среди новичков, лучше только у Фехервари ("+15").

— В среднем за матч белорус проводил на льду 11.50 — третье время в списке новичков. Больше играли защитники Лукас Йенсен (12.18) и Фехервари (19.39).

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