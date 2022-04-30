ВСУ предупредили о провокациях на границе с Беларусью 11 30.04.2022, 19:44

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Что планируют российские оккупанты.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси и далее выполняют задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

"Не исключается осуществление противником провокаций в приграничных районах. Сохраняется угроза нанесения противником ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины", - отметили в Генштабе.

По имеющейся информации, на территории Беларуси к этому времени развернуты российские ОТРК "Искандер-М", а отдельные авиационные подразделения Воздушно-космических сил РФ и далее базируются на определенных аэродромах.

Кроме того, на Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и инфраструктуры в приграничных с РФ районах Украины.

Российские оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары и осуществляют артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых районов в населенных пунктах Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

В Генштабе добавили, что противник также продолжает незаконное удержание граждан Украины и подвергает их пыткам и пыткам.

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