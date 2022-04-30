Как будут работать медучреждения и транспорт во время длинных майских выходных
- 30.04.2022, 19:51
Для большинства белорусов в первые десять дней мая выходными из-за праздников и переносов будут семь.
Как и обычно, в это время учреждения здравоохранения, транспорт, сфера торговли продолжат работать. Журналисты zerkalo.io посмотрели их график.
Минздрав напомнил, как будут работать поликлиники, организации переливания крови, санэпидемслужба и аптеки:
— 1, 3 и 9 мая — по графику праздничного дня;
— 2 и 7 мая — по графику субботы;
— 8 мая — по графику выходного дня;
— 14 мая — по графику рабочего дня.
Больницы, РНПЦ:
— 1, 3 и 9 мая — по графику праздничного дня;
— 7 и 14 мая — по графику субботы;
— 2 мая — по графику рабочего дня;
— 8 мая — по графику выходного дня.
Транспорт в Минске:
— 2, 3 и 9 мая — по графику воскресенья;
— 14 мая — по графику пятницы.
Из-за изменения графика работы крупных торговых предприятий в столице 2 и 9 мая изменится режим работы нескольких автобусных маршрутов:
— не будут ходить автобусы № 83э, 76э, 114с, 151с;
— будет меньше техники на рейсах № 130 и № 140;
— организуют работу автобусов маршрута № 134с;
Пригородные автобусы в Минске будут ходить так:
— 2, 3 и 9 мая — по графику воскресенья;
— 14 мая — по графику пятницы.