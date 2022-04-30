Как будут работать медучреждения и транспорт во время длинных майских выходных 30.04.2022, 19:51

Для большинства белорусов в первые десять дней мая выходными из-за праздников и переносов будут семь.

Как и обычно, в это время учреждения здравоохранения, транспорт, сфера торговли продолжат работать. Журналисты zerkalo.io посмотрели их график.

Минздрав напомнил, как будут работать поликлиники, организации переливания крови, санэпидемслужба и аптеки:

— 1, 3 и 9 мая — по графику праздничного дня;

— 2 и 7 мая — по графику субботы;

— 8 мая — по графику выходного дня;

— 14 мая — по графику рабочего дня.

Больницы, РНПЦ:

— 1, 3 и 9 мая — по графику праздничного дня;

— 7 и 14 мая — по графику субботы;

— 2 мая — по графику рабочего дня;

— 8 мая — по графику выходного дня.

Транспорт в Минске:

— 2, 3 и 9 мая — по графику воскресенья;

— 14 мая — по графику пятницы.

Из-за изменения графика работы крупных торговых предприятий в столице 2 и 9 мая изменится режим работы нескольких автобусных маршрутов:

— не будут ходить автобусы № 83э, 76э, 114с, 151с;

— будет меньше техники на рейсах № 130 и № 140;

— организуют работу автобусов маршрута № 134с;

Пригородные автобусы в Минске будут ходить так:

— 2, 3 и 9 мая — по графику воскресенья;

— 14 мая — по графику пятницы.

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