Производственная активность в Китае упала до минимума с 2020 года 3 30.04.2022, 19:56

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В десятках городах КНР действовали полный или частичный локдауны.

xПроизводственная активность в Китае упала до самого низкого уровня с февраля 2020 года. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в апреле составил 47,4, продолжив опускаться ниже психологически важной отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от спада. Об этом в Национальном бюро статистики КНР сообщили в субботу, 30 апреля, сообщает "Немецкая волна".

В марте показатель составлял 49,5.

Китай продолжает придерживаться стратегии "нулевой терпимости" к COVID-19, которая испытывается на прочность на фоне распространения варианта коронавируса "омикрон".

Остановка производства, логистические проблемы

В десятках городов КНР, включая такие экономические центры, как Шэньчжэнь и Шанхай, в последнее время действовали полный или частичный локдауны. В Пекине закрыты школы и введены ограничения в ряде кварталов.

Сотрудник статистического бюро Чжао Цинге признал, что некоторые предприятия были вынуждены сократить или остановить производство, ряд компаний сообщил о росте логистических проблем.

В начале недели китайские фондовые индексы отреагировали на угрозу локдауна в столице резким падением. Власти китайской столицы позднее дали указание сфере общественного питания приостановить с 1 мая обслуживание клиентов в помещении на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

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