Подписывайтесь на Youtube-канал батальона Кастуся Калиновского 3 30.04.2022, 20:08

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Сильные видео от белорусских добровольцев, воюющих за Украину.

Бойцы белорусского батальона Кастуся Калиновского, которые воюют за Украину, создали свой Youtube-канал.

Подпишитесь на канал батальона Кастуся Калиновского на Youtube. Для этого нужно зайти на страницу Батальён Кастуся Каліноўскага и нажать красную кнопку «Подписаться». Если вы хотите получать уведомления о новых видео на канале Батальён Кастуся Каліноўскага, то нажмите «колокольчик».

Жыве Беларусь! Слава Украине!

Гимн «Победа» батальона Калиновского