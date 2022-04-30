Владелец минского универсама «Центральный» на грани банкротства 3 30.04.2022, 20:11

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Выручка магазина упала в девять раз.

ЗАО «Универсам «Центральный», которое владеет одноименным магазином в центре Минска, находится на грани банкротства. Об этом говорится в аудиторском заключении за 2021 год, сообщает OL.

Аудитор обеспокоен негативным влиянием изменений курсов валют, которое может увеличить убытки юрлица. Отчет за 2021 год гласит, что выручка упала в девять раз — до 1,5 млн рублей. Чистая прибыль — 227 тыс.

Компания фактически является последним действующим юрлицом закрывшейся сети «Домашний». Как сообщалось, оно сдает сети «Евроопт» помещение известного в Минске универсама «Центральный». Причем магазин уже несколько лет выставлен на продажу.

Другие юрлица «Домашнего» банкротятся. По облигациям сети допущен дефолт.

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