В Донецкой области украинские военные уничтожили беспилотник МЧС России 2 30.04.2022, 20:26

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Со своими у армии совсем туго?

Оккупанты начали использовать беспилотные летательные аппараты своего министерства по чрезвычайным делам.

Об этом сообщает в «Фейсбуке» Генштаб ВСУ.

«В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов Орлан-10», — говорится в сообщении.

На фото видно, что «птичка» принадлежит МЧС Российской Федерации.

«Видимо, совсем тяжело у оккупантов со своими беспилотниками. Ждем теперь в небе их боевых дельтапланов и тактических воздушных шаров с воздушными змеями», — подытожили украинские военные.

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