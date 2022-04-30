«Многие не могли поверить, что это она» 30.04.2022, 21:17

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Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами.

Прибывшая в Украину американская актриса и посол доброй воли по делам беженцев ООН Анджелина Джоли встретилась на львовском железнодорожном вокзале с переселенцами, а также поговорила со специалистами и волонтерами, которые оказывают им помощь,

"Анджелина Джоли с гуманитарной миссией прибыла в Украину и посетила львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска Днепропетровской области", – говорится в публикации, пишет "Гордон".

Джоли также поговорила с волонтерами, врачами и психологами, которые встречают во Львове переселенцев из обстреливаемых или оккупированных российской армией украинских городов.

Глава Львовской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Максим Козицкий на своей странице в Facebook сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью.

"Для всех нас этот визит был неожиданностью. Многие люди, которые увидели Джоли в Львовской области, не могли поверить, что это действительно она. Но с 24 февраля Украина показала всему миру, что у нас много невероятного. Это очень ценно, что у нас есть поддержка от людей такого уровня. Обязательно победим", – написал он.

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