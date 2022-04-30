За сколько можно было снять квартиру в Минске в апреле 1 30.04.2022, 21:22

Трешки по $230-250, двушки по $200 и однокомнатные по $150-170.

После скачка курса доллара рынок арендной недвижимости в Минске переживает потрясения: арендодатели не понимают, по какой цене теперь оптимально сдавать свои «квадраты» в столице, а арендаторы вынуждены торговаться с хозяевами и искать более бюджетные варианты, пишет КП.

«Ну куда уж ниже - это я сам так в минус уйду»: что говорят арендаторы

Еще четыре месяца назад, в декабре 2021 года, на рынке арендной недвижимости в Минске риэлторы наблюдали определенный штиль. Средняя стоимость жилья типовых потребительских качеств была около $200 для однокомнатных квартир, $250 - для двухкомнатных и от $300 - для трехкомнатных.

Сейчас, судя по предложениям на сайтах с объявлениями о сдаче квартир и в соцсетях, хозяева готовы понижать цену. Немало вполне пригодных для проживания двушек предлагают за 550-600 рублей - это примерно 200-215 долларов по курсу Нацбанка. Находятся такие квартиры в отдаленных спальных районах типа Курасовщины, Сухарево. Некоторые хозяева готовы опустить ценник на рублей 40 на коммунальные платежи. Кто-то предлагает пожить в квартире в летнее время, пока хозяева будут на даче.

- Звонят иногда, но чтобы прям очереди на просмотры были - такого нет. Если вы порядочная девушка и хотите жить долго, то договоримся. Сама понимаю, что цены растут на все, у меня самой пенсия маленькая, если б не квартира мамы, было б тяжело, - ответила доброжелательно хозяйка на том конце провода.

- 550 рублей - красная цена, это ж двушка. Ну куда уж ниже. Это я сам так в минус уйду. Ну рублей 40 если только на коммуналку, если по договору и в добрые руки, - ответили по второму объявлению.

Немало предложений сейчас по однушкам, которые можно арендовать за 500 рублей в месяц - это примерно 175 долларов. Есть и более бюджетные варианты - за 150 долларов и даже иногда ниже. Где-то нет спального места, где-то расположение далеко от центра города.

- Девушка, я эту квартиру еще в январе за 220 долларов сдавала, а теперь за 175 поставила. Разницу чувствуете? Диван или кровать вам куплю, но ниже - нет, даже не просите, - сказали на том конце провода.

Немало предложений по трешкам, цены на которые сейчас ниже 300 долларов. Есть варианты и за 230 долларов, и за 250, и за 280 в Курасовщине, Серебрянке, Чижовке и других спальниках.

«Это хорошее время для торгов»: что говорят арендаторы

Подруги Ольга и Анастасия сняли двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом в пятиэтажке возле метро «Тракторный завод» за 300 долларов в декабре 2021 года.

- По курсу 2.6 квартира обходилась нам в примерно 780 рублей без учета коммуналки. Когда доллар в марте вырос до 3.6, мы должны были заплатить за квартиру 1080 рублей - это на 300 рублей больше. Я работаю в SMM, и мой главный заказчик временно отказался от продвижения в интернете, я осталась практически без работы. Уровень отчаяния был высок как никогда. Сказали с Олей хозяйке, что физически не сможем заплатить по новому курсу. Только в белорусских рублях и по курсу 2.6. В итоге, сторговались на 800 рублей на месяц с марта по апрель. Спасибо хозяйке, что вошла в положение. В апреле платим уже прежнюю сумму - благо, курс пошел вниз, а мои заказчики одумались за этот месяц, - рассказала Анастасия.

Минчанин Антон три года снимает однокомнатную квартиру в двух остановках от метро «Московская» за 350 долларов. Все это время хозяева не меняли цену на квартиру.

- Когда только заезжал в квартиру, то понимал, что цена на него сильно завышена. Но не торговался и ни разу не заводил об этом разговор. Пока курс доллара не взлетел до небес. Я и так половину зарплаты отдаю на квартиру и живу один довольно скромно, а тут пришлось бы вообще почти перейти на хлеб и воду. Стал смотреть объявления в интернете и понял, что нужно либо съезжать, либо торговаться. Скинул хозяевам пару предложений, которые внешне были гораздо выгоднее их квартиры. Те со скрипом опустили плату на 50 долларов и согласились брать оплату пока в белорусских рублях, потому что понимали, что не найдут нового жильца по такой цене и потеряют на простое квартиры. Поэтому это хорошее время для торгов, - подметил мужчина.

Смогли улучшить жилищный вопрос в кризисное время будущие супруги Дарья и Михаил. Их друзья работают в сфере IT. Те недавно купили квартиру, отпраздновали новоселье и были вынуждены уехать жить в Узбекистан по требованию компании, в которой они работают.

- Друзья оставили нам кота и попросили пожить в их квартире. Платить нужно только коммуналку. Нам повезло. Хотя мы не первые такие. Знаем о наличии небольшого чата, в котором релоканты предлагали за небольшую сумму или оплату коммуналки, или просьбы присмотреть за животными пожить в их квартирах. Хозяева квартир в Минске тоже прекрасно понимают, что спрос на жилье стал падать, а найти стабильных платежеспособных жильцов не так уж и просто. Поэтому когда съезжали со своей съемной квартиры, хозяйка готовила была уступить 100 долларов и снизить оплату с 500 до 400 долларов, - рассказала Дарья.

А вот в истории Татьяны опыт с торгами прошел не так гладко. Она снимала комнату в трехкомнатной квартире вместе с двумя знакомыми девушками. Каждая из них платила по 133 доллара без учета коммунальных платежей. После скачка курса доллара девушки завели с хозяевами разговор о снижении оплаты в долларах или перерасчете на белорусские рубли.

- Но хозяева стали принципиально в позу и отказались идти навстречу. Тогда мои соседки тоже пошли на принципы и отказались платить по новому курсу. Все работают удаленно, поэтому просто уехали на время в свои родные города к родителям. Мне пришлось искать новое жилье, и я нашла вариант даже лучше: за 110 долларов в квартире рядом с метро с соседками, которые практически не бывают дома. Искать долго не пришлось - хороший вариант подсказали знакомые. Но в целом хозяева сейчас достаточно лояльны многие и готовы снизить цену, если видят, что человек адекватный, - заметила девушка.

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