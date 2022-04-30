закрыть
30 апреля 2022, суббота, 21:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из «Азовстали» эвакуировали 20 детей и женщин

3
  • 30.04.2022, 21:27
  • 1,466
Из «Азовстали» эвакуировали 20 детей и женщин

Их должны доставить в Запорожье.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, друг Калина сообщил, что украинские бойцы достали из-под завалов на "Азовстали" 20 гражданских и передали для эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщает censor.net, об этом он сообщил в обращении.

Он отметил: "Целую ночь по территории завода работала ствольная вражеская артиллерия, которая повлекла новые завалы и разрушения. Режим тишины, который должен был начаться в 06.00, начался лишь в 11.00, и так, это правда, по состоянию на сегодняшний день обе стороны придерживаются режима тишины.

С 06.00 мы ждали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18.25. По состоянию на 19:40 мы передали в договоренное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети, мы надеемся, что те люди поедут в условленном направлении, а именно в Запорожье".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников
Народный политзек
Народный политзек Ирина Халип