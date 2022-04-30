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В порту Амстердама отказались разгружать танкер с российским дизелем

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  • 30.04.2022, 21:55
  • 4,296
В порту Амстердама отказались разгружать танкер с российским дизелем

Муниципалитет города поддерживает их протест.

Нидерландские портовики отказались разгружать судно с российским дизельным топливом в Амстердаме.

Об этом пишет NOS.

Судно "Sunny Liger" со вчерашнего вечера стоит на якоре примерно в сорока километрах от города Эймёйден.

Работники порта отказываются принимать нефтяной танкер. По данным издания, муниципалитет Амстердама поддерживает их протест.

По закону танкеру, который ходит под флагом Маршалловых островов, разрешено заходить в порт, но экипаж не делал никаких официальных запросов на стыковку.

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