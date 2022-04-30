Задержан глава «Агата» генерал Казаков? 6 30.04.2022, 23:36

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Коллективу говорят, что директор «сломал ногу, поэтому не ходит на работу».

Как стало известно «Нашай Ніве», нет связи с генералом Геннадием Казаковым, руководителем военно-промышленного холдинга «Агат — Системы управления». Коллективу говорится, что директор «сломал ногу, поэтому не ходит на работу». При Казакове «Агат» провалил несколько амбициозных разработок, включая «белорусский байрактар».

Телефон Геннадия Казакова недоступен, в мессенджерах генерал последний раз был 24 апреля. Фамилия Казакова исчезла со страницы «руководство» на сайте управляющей компании холдинга «Агат — Системы управления».

Он возглавлял предприятие с 2017 года.

«Агат» — это один из флагманов белорусской оборонной промышленности. Предприятие занимается разработкой и изготовлением средств управления войсками, оборудованием для разведки, радиоэлектронной борьбы, средств радиолокации и связи. А также разрабатывает электронные системы, на чем пытается зарабатывать дополнительно. Такая себе государственная IТ-компания.

Чтобы понять значение «Агата», достаточно напомнить, что с 2003 по 2005 годы начальником отдела внешнеэкономических связей головного предприятия холдинга работал старший сын Александра Лукашенко Виктор, и с этой должности он пересел в кресло помощника президента по национальной безопасности.

Инсайдеры невысоко оценивают результаты правления генерала Казакова.

«Агат» не смог справиться с примитивным по сегодняшним меркам IТ-решением в написании программы-каталога, потратив на это 2 миллиона рублей и 4 года.

Тогда Казаков вошел в пикировку с Управлением делами Александра Лукашенко и Виктором Шейманом, но без последствий для себя лично.

Громким провалом была и история с разработкой белорусских беспилотников на государственные средства под десяток миллионов долларов, где заказчиком выступало Минобороны. Предполагалось, что будет что-то вроде «Байрактара», но разработку, которая получилась, заказчик отказался принимать.

«Не сказать, чтобы совсем не летала, но больше чем пугать ворон не годилась», — сказал сведущий в этом вопросе военный.

В результате «Агат» провел векопамятную для белорусского государственного бизнеса «коммерциализацию» продукта, предписанную в условиях выделения финансирования: при продаже пакистанцам советских «Буков» агатовские беспилотники подняли в воздух, чтобы на них продемонстрировать работоспособность зенитно-ракетных комплексов. За сбитые в ходе демонстрации беспилотники с пакистанцев взяли деньги и, следовательно, «коммерциализировали» неудачный продукт.

На фоне санкций против дочерних компаний и проваленных проектов с «Агатом» начали отказываться работать крупные зарубежные заказчики.

Ранее основные валютные поступления для завода давали контракты с Китаем.

«Раньше нашим главным партнером был Китай, но уже больше года они с нами не работают. И от России заказов нет. Для работников отменили все дополнительные выплаты, традиционную 13-ю зарплату сказали не ждать, пособие к отпуску отменили, медстраховку урезали — темнота», — говорит один из работников.

Геннадий Казаков родился в 1964 году в деревне Семукачи Могилевского района. Окончил Ульяновское высшее командное училище связи в России. В 2005-м стал начальником связи Вооруженных сил Беларуси — начальником управления связи Генштаба ВС РБ.

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