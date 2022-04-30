Из белорусских магазинов отзывают шоколадные яйца «Kinder» 30.04.2022, 22:29

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В чем причина?

В Министерство антимонопольного регулирования и торговли поступило письмо «Ferrero Russia» о добровольном отзыве с белорусского рынка отдельной продукции «Kinder», произведенной на фабрике «Ferrero» в бельгийском городе Арлен. Об этом сообщает государственное объединение «Столичная торговля и услуги», сообщает «Белсат».

Из Беларуси добровольно отзывается следующая продукция «Kinder», произведенная с 1 июня 2021 года по 8 апреля 2022 года:

яйца «Kinder Surprise Maxi» из молочного шоколада с молочным внутренним слоем и игрушкой внутри, 100 г;

конфеты «Kinder Schoko-Bons» из молочного шоколада с молочно-ореховой начинкой, 125 г;

конфеты «Kinder Schoko-Bons» из молочного шоколада с молочно-ореховой начинкой, 46 г;

новогодние наборы, в состав которых входит «Kinder Schoko-Bons»; набор кондитерских изделий «Kinder® Mix» с новогодней игрой «Рождественская деревня»; набор кондитерских изделий «Kinder® Happy Moments».

Потребителям, купившим эту продукцию, не рекомендуется ее употреблять. Нужно сохранить ее и связаться со службой поддержки потребителей для получения компенсации.

Остальная продукция «Kinder», произведенная на других фабриках «Ferrero», безопасна и отзыву не подлежит.

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