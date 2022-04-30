ВСУ отразили на Донбассе шесть вражеских атак
- 30.04.2022, 22:30
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Уничтожено более 80 оккупантов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили на Донбассе шесть атак противника. Уничтожено более 80 российских оккупантов.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
В течение сегодняшнего дня российские оккупанты предприняли шесть попыток атаковать позиции ВСУ. Все нападения успешно отбиты.
За последние сутки оккупанты потеряли:
личного состава - 81 человека;
танков - 3;
БМП - 6;
БТР - 5;
минометный расчет - 1;
автомобильной техники - 5;
самолетов -1;
БПЛА - 1.