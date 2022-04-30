ВСУ отразили на Донбассе шесть вражеских атак 30.04.2022, 22:30

1,678

Фото: Getty Images

Уничтожено более 80 оккупантов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили на Донбассе шесть атак противника. Уничтожено более 80 российских оккупантов.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

В течение сегодняшнего дня российские оккупанты предприняли шесть попыток атаковать позиции ВСУ. Все нападения успешно отбиты.

За последние сутки оккупанты потеряли:

личного состава - 81 человека;

танков - 3;

БМП - 6;

БТР - 5;

минометный расчет - 1;

автомобильной техники - 5;

самолетов -1;

БПЛА - 1.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».