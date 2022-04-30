Чистый долг белорусских предприятий достиг исторического максимума 30.04.2022, 23:20

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Самые большие долги — в промышленности.

Флагманские бизнесы реального сектора в основном выступают нетто-должниками. На отчетную дату их чистый долг достиг исторического максимума, пишет сайт banki24.by.

Есть три основных вида задолженности — дебиторская, кредиторская и по кредитам и займам. В первом случае это долги перед компанией, во втором и третьем — долги самой компании.

Выходит, можно высчитать чистый долг в той или иной отрасли. Достаточно сложить кредиторку, кредиты и займы и вычесть из них дебиторку. Это и будут долги на нетто-основе.

Флагманы реального сектора Беларуси развиваются не только за счет собственной оборотки и прибыли, но и за счет заемных ресурсов. Порою заемные ресурсы полностью вытесняют собственные. Поэтому валообразующие предприятия часто оказываются должниками на чистой основе (например, финансового сектора).

Информация о состоянии расчетов флагманских компаний поступает с лагом во времени. В апреле самые свежие данные относятся к отчетной дате 1 марта.

На 1 марта 2022 года чистая задолженность предприятий-флагманов составила 110,7 млрд BYN. Это рекордное значение задолженности за весь период наблюдений. Предыдущий максимум отмечался на 1 мая прошлого года. За 2 месяца 2022-го задолженность увеличилась на 2,3%, за скользящий год (12 месяцев) выросла на 5,2%.

Около 62,3% чистого долга флагманов на 1 марта приходилось на промышленность. На отчетную дату сумма обязательств промышленников составила 68,9 млрд BYN. Размер долга промышленности стал рекордным за весь период замеров.

Нетто-долги по обрабатывающим отраслям промышленности к 1 марта достигли 45,3 млрд BYN, по горнодобывающим – 2,982 млрд BYN (рекорд), по энергетике – 20,7 млрд BYN (рекорд).

За 2 месяца 2022 года объем задолженности в промышленности увеличился на 5,4%, в том числе по обрабатывающим отраслям – на 4,2%, по горнодобывающим – на 7,9%, по энергетике – на 8%.

За пределами промышленности значительную чистую задолженность накопили сельское хозяйство (14,2 млрд BYN), строительство (3,6 млрд BYN), ритейл (8,4 млрд BYN), транспорт (4,0 млрд BYN).

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