Арестович: В Россию валит большое количество битой техники, раненные и убитые 30.04.2022, 23:26

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Уже четыре дня нет движения войск с территории РФ в Украину.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о больших потерях российских оккупантов в Украине. Он указал, что потери были среди живой силы и техники.

Об этом Арестович рассказал в интервью YouTube-каналу Фейгин LIVE, пишет unian.net.

По его словам, уже четыре дня не видно движения российских войск с территории РФ на территорию Украины.

"Особенно на направлении главного удара – на Изюм. Обратно валит большое количество битой техники, раненные и убитые. Убитых очень много", – отметил советник главы ОПУ.

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