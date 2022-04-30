Арестович: В Россию валит большое количество битой техники, раненные и убитые
- 30.04.2022, 23:26
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Уже четыре дня нет движения войск с территории РФ в Украину.
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о больших потерях российских оккупантов в Украине. Он указал, что потери были среди живой силы и техники.
Об этом Арестович рассказал в интервью YouTube-каналу Фейгин LIVE, пишет unian.net.
По его словам, уже четыре дня не видно движения российских войск с территории РФ на территорию Украины.
"Особенно на направлении главного удара – на Изюм. Обратно валит большое количество битой техники, раненные и убитые. Убитых очень много", – отметил советник главы ОПУ.