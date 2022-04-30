Анджелине Джоли во время визита во Львов пришлось бежать в бомбоубежище
- 30.04.2022, 23:53
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Видеофакт.
Во время визита американской актрисы и посла доброй воли по делам беженцев ООН Анджелины Джоли во Львов прозвучала воздушная тревога, свидетельствующая об опасности ракетного или авиаудара со стороны российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Ukraine Media.
Под звуки тревоги актриса направилась в сопровождении волонтеров и переводчиков к поджидающему ее автомобилю.