Зеленский: Мы освободим все временно оккупированные территории 30.04.2022, 23:57

Нормальная жизнь вернется во все города и села Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия освободит все территории, которые временно захватили и оккупировали российские войска.

Глава украинского государства отметил, что нормальная жизнь вернется во все города и села Украины.

«Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, и Мелитополь, и Бердянск, и Днепрорудное и все другие временно оккупированные города и общины, в которых оккупанты притворяются сейчас якобы хозяевами», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия не способна обеспечить нормальную жизнь людей даже на территории своей страны.

«Украинский флаг вернется повсюду, где он должно быть по праву. Вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории», — заявил Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».