ВСУ продолжают отбивать атаки врага на всех направлениях (онлайн) 4.04.2022, 7:41

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(Обновляется) Основные события 40-го дня войны.

Уже 40 дней украинцы дают отпор путинским оккупантам. Россия пытается восполнить потери от боев в Украине, на территории агрессора начата скрытая мобилизация, сообщает Генштаб ВСУ.

Мобилизовать планируется рядовой, сержантский и офицерский состав, преимущественно в Краснодарском и Пермском крае, Дагестане, Ингушетии и Калмыкии.

«Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет проводиться за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет», - добавили в штабе.

В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают отбивать атаки врага на всех направлениях.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито семь вражеских атак, уничтожено две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.

Ряд стран Запада наказали РФ за широкомасштабную агрессию против Украины - ввели новые санкции.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 40-го дня войны. Что происходило в Украине 3 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

10:41 Елена Стеценко, победительница ХІІІ сезона Битвы Экстрасенсов, и потомственная Ведунья Оксана прокляли Путина, Шойгу, Скабееву, Соловьева и русскую армию.

10:35 Кадры с Киевщины, усыпанной минами, снарядами, гранатами и другими смертельными «дарами» российской армии. Украинские пиротехники продолжают разминировать загрязненные территории и в очередной раз призывают общественность не забывать о правилах обращения со взрывоопасными предметами.

10:22 Оккупанты имитировали из гражданских автомобилей ЗРК «БУК» и радиолокационную станцию для того, чтобы ВСУ по этому открыли огонь.

10:12 Власти Германии собираются объявить о высылке «значительного количества» сотрудников дипломатических представительств Российской Федерации, подозреваемых в связи со спецслужбами РФ, – отметил источник немецкого издания Bild. По его словам, количество высылаемых дипломатов может достичь 100 человек.

10:10 Из-за активных боевых действий Украина не сможет использовать 3,5 миллиона гектар земли. Но несмотря на это в стране ждут высокий урожай, сообщили в Минагрополитики.

10:06 Президент Франции Макрон заявил, что поддерживает введение новых санкций против России, в частности в сфере ограничений закупок нефти и угля.

10:02 ВСУ захватили российскую РЛС 30Н6Е ЗРК С-300ПМУ.

09:53 Потери путинской армии в Украине по состоянию на сегодня.

09:50 Так выглядит дорога из Киева в поселок Бородянка после отступления российских захватчиков.

09:39 Надпись на шлеме бойца белорусского батальона имени Кастуся Калиновского, который воюет за Украину.

09:38 Очередной трофей ВСУ.

09:36 Россия перебрасывает боевиков ЧВК «Вагнер» в ОРДЛО для участия в дальнейших боевых действиях за восточные регионы Украины. Об этом говорится в отчете британской разведки.

09:21 Ирина Верещук рассказала о запланированной на 4 апреля работе гуманитарных коридоров.

09:16 Евросоюз обсудит новый пакет санкций против России в среду, сообщил источник Financial Times. По информации газеты, речь пойдет о персональных ограничениях, запрете на использование портов, экспортных ограничениях и об эмбарго на энергоресурсы.

09:09 Глава Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Евгений Крамаренко заявил, что российские оккупанты заезжали и отступали через Чернобыль, выводя за собой около 10 тысяч единиц тяжелой техники, поэтому она, как и сами военные, заражена радиацией.

08:55 Белорусы не поддерживают войну против Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала CBS.

«Люди в Беларуси не поддерживают войну против нас, и поэтому даже белорусcкий народ снимал, как самолеты вылетали из Беларуси, истребители, против нас», — сказал Зеленский.

08:43 Утром 4 апреля российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, сообщил мэр Александр Сенкевич.

08:36 Вот так ночью пускали ракеты предположительно по Одессе из Новороссийска.

08:31 Национальная полиция Украины усиливает патрулирование во всех освобожденных городах Киевщины, заявил председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко. Также он сообщил, что в освобожденных населенных пунктах Киевщины полицейские подразделения осуществляют зачистку территории от диверсантов, взрывоопасных предметов и боеприпасов.

08:25 «Это не война двух государств и не война народов. Это война цивилизации и дикого средневекового варварства. Мы точно победим эту дикую московскую орду. Но мы должны победить и остаться при этом цивилизованными»,— Анна Маляр рассказала, в чем суть нынешней войны.

08:19 Оккупанты промародерили склады АТБ в поселке Копылов Киевской области.

08:11 «Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

08:06 Броварской район на Киевщине. В попытке спастись бегством оккупанты бросили радиолокационный комплекс. Эта техника больше не будет служить русским.

08:01 Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на понедельник, 4 апреля, выступил с видеообращением к участникам церемонии вручения музыкальной награды Grammy, призвав их и зрителей поддержать его страну в войне с Россией «любым способом».

«Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисовали летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли. И мы никогда не увидим, как они рисуют», — сказал Зеленский.

Зеленский призвал «говорить правду» о военной операции в соцсетях и по телевидению. «Поддержите нас любыми возможными способами. Но не молчите», — попросил украинский лидер. «И тогданаступит мир», — добавил он.

07:55 Украинка «отжала» у оккупантов мешок боеприпасов и спрятала в кроличьей клетке, а после освобождения поселка передала их украинским военным.

07:52 Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшие дни Запад согласится на дальнейшие санкции против России в связи с войной и зверствами, совершенными в Буче.

07:48 Россия полностью провалила поставленные при вторжении в Украину цели, потерпела стратегическую неудачу, и возможно поражение, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Украина теперь стала более сплоченной, могущество России значительно уменьшилось, а их армия сильно отстала.

07:43 В Сети появилось видео, на котором белорусские силовики достали российского оккупанта из машины со знаком «V» и начали избивать дубинками. Что стало причиной конфликта — неизвестно.

07:40 В понедельник, 4 апреля, с 10:00 будет восстановлено автомобильное сообщение из Чернигова в Киев, но не по основной трассе, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Движение будет осуществляться в обе стороны, но будет действовать ограничение по весу - до 5 тонн.

07:36 Преступления, совершенные российскими оккупантами в Буче, должны называться геноцидом, и каждый ответственный за них - прямо или косвенно - должен быть строго наказан, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Он призвал ЕС ввести эффективные санкции против РФ, в том числе немедленно разорвать все торговые отношения с Россией.

«Это наш политический и моральный долг. Хватит фальшивых жестов и тактики избегания. Хватит! Санкции не работают. Выключите кислород российскому геноциду», - заявил Моравецкий.

07:33 ВСУ освободили часть Черниговщины, продолжаются зачистки. Речь идет о населенных пунктах Колычевка, Ягодное и Ивановка.

«Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны. Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома «украшает» трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали», — сказано в сообщении ОК «Север».

23:56 ВСУ точным ударом превращает очередную технику врага в металлолом.

23:41 Новый мир возможен только после победы Украины. От этого и от правды об этой войне зависит и будущее наших детей.

Об этом написал в «Фейсбуке» один из лидеров белорусской оппозиции, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

23:26 Российский фрегат проекта 11356Р получил сегодня серьезное повреждение в результате огневого удара украинских защитников. Об этом "Думской" сообщили источники в Военно-морских силах Украины.

По данным редакции, "прилетело" в борт фрегата "Адмирал Эссен". Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе.

23:19 Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об активном выходе российских войск с территории области.

"У нас есть неплохие новости с Сумщины. Российские войска со вчерашнего дня активно начали выход на свою территорию из нашей области", - рассказал Живицкий.

Он отметил, что российская техника уже покинула территорию, однако о полном освобождении области говорить рано, поскольку зачистка продолжается.

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