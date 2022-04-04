Следы преступлений российских войск в Буче зафиксировал спутник Maxar 15 4.04.2022, 7:44

27,114

Фото: AP

Эти кадры опровергают фейки российской пропаганды.

Первые признаки братской могилы жителей Бучи, убитых российскими оккупантами, видны на спутниковых снимках от 10 марта.

Как пишет Reuters со ссылкой на компанию Maxar Technologies, первые признаки появления траншеи для братской могилы возле церкви Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче были отмечены 10 марта.

«Свежие снимки от 31 марта показывают место захоронения с траншеей длиной около 45 футов (около 14 метров - ред) юго-западнее церкви», — сообщили в Maxar.

Эти кадры опровергают фейки российской пропаганды. РФ заявляет, что расстрелы в Буче проводились после выхода из города российских войск. Однако снимки показывают, что преступления в городе творились именно во время оккупации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».